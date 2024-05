Le premier ministre slovaque blessé dans une fusillade, "pronostic vital engagé"

Par Euronews avec AP

L'incident a eu lieu dans la ville de Handlova, à quelque 150 kilomètres au nord-est de la capitale, selon la chaîne de télévision TA3. Un suspect a été arrêté. Robert Fico est dans un état critique.

Le Premier ministre populiste slovaque Robert Fico a été blessé dans une fusillade mercredi après-midi, il a été transporté à l'hôpital.

Selon la chaîne de télévision slovaque TA3, M. Fico, 59 ans, a été touché à l'estomac après que quatre coups de feu ont été tirés à l'extérieur de la Maison de la culture dans la ville de Handlova, à quelque 150 kilomètres au nord-est de la capitale, où le chef du gouvernement rencontrait ses partisans. Un suspect a été arrêté.

La police a bouclé les lieux et M. Fico a été transporté à l'hôpital de Banska Bystrica.

La fusillade en Slovaquie survient trois semaines avant des élections cruciales au Parlement européen, au cours desquelles les partis populistes et de droite dure du bloc des 27 nations semblent prêts à faire des gains.

Le vice-président du Parlement, Lubos Blaha, a confirmé l'incident lors d'une session du Parlement et l'a ajournée jusqu'à nouvel ordre, a indiqué l'agence de presse slovaque TASR.

Les principaux partis d'opposition slovaques, Progressive Slovakia et Freedom and Solidarity, ont annulé une manifestation prévue contre unplan gouvernemental controversé de refonte de la radiodiffusion publique qui, selon eux, donnerait au gouvernement le contrôle total de la radio et de la télévision publiques.

"Nous condamnons absolument et fermement la violence et la fusillade dont a été victime aujourd'hui le premier ministre Robert Fico", a déclaré Michal Simecka, chef de file du Parti progressiste slovaque. "Dans le même temps, nous appelons tous les hommes politiques à s'abstenir de toute expression et de toute démarche qui pourraient contribuer à accroître encore la tension."

La présidente Zuzana Caputova a condamné l'attaque "brutale et impitoyable" contre le premier ministre.

"Je suis choqué_e", a déclaré Mme Caputova. "J_e souhaite à Robert Fico beaucoup de force dans ce moment critique et un prompt rétablissement après cette attaque".

Robert Fico, 59 ans, est revenu au pouvoir en Slovaquie l'année dernière. Après avoir été Premier ministre à deux reprises, de 2006 à 2010 puis de 2012 à 2018, son troisième mandat a fait de lui le chef de gouvernement le plus ancien de l'histoire de la Slovaquie.

Lui et son parti, le Smer (Direction), sont le plus souvent décrits comme étant de gauche-populiste, bien qu'il ait également été comparé à des hommes politiques de droite tels que le premier ministre nationaliste de Hongrie, Viktor Orbán.

Après cinq années passées dans l'opposition, le parti de Fico a remporté l'année dernière les élections grâce à un programme pro-russe et anti-américain. Il a promis de mettre fin au soutien militaire apporté par la Slovaquie à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion massive de la Russie, et a affirmé que l'OTAN et les États-Unis avaient provoqué la guerre à Moscou.

Ses détracteurs craignaient que la Slovaquie de M. Fico n'abandonne la voie pro-occidentale du pays et ne suive la direction de la Hongrie du Premier ministre populiste Viktor Orbán. Des milliers de personnes se sont rassemblées à plusieurs reprises dans la capitale et dans toute la Slovaquie pour protester contre les politiques de M. Fico.

La violence politique a été condamnée par des dirigeants de toute l'Europe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné ce qu'elle a qualifié d'"attaque ignoble".

"De tels actes de violence n'ont pas leur place dans notre société et sapent la démocratie, notre bien commun le plus précieux", a déclaré Mme von der Leyen dans un message publié sur X.

Les dirigeants de la Lettonie et de l'Estonie ont également condamné rapidement la violence politique.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a écrit sur le réseau de médias sociaux X : "Nouvelles choquantes de Slovaquie. Robert, mes pensées vous accompagnent dans ce moment très difficile."

Le Premier ministre slovaque Robert Fico est dans un état de santé critique après avoir reçu plusieurs balles, selon son profil Facebook.