Qui est Robert Fico, le premier ministre slovaque populiste blessé dans un attentat ?

Le parti de M. Fico a remporté la victoire aux législatives l'année dernière grâce à un programme pro-russe et anti-américain. Il s'est engagé à mettre fin au soutien militaire de la Slovaquie à l'Ukraine et a affirmé que les Etats-Unis et l'OTAN ont "poussé" Moscou vers la guerre.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico est dans un état critique après avoir été blessé lors d'une fusillade à l'issue d'un événement politique mercredi après-midi, un épisode de violence qui a ponctué sa carrière politique de plusieurs décennies.

M. Fico, 59 ans, est né en 1964 dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Membre du parti communiste avant la dissolution du communisme, il a obtenu un diplôme de droit en 1986 et a été élu pour la première fois au Parlement slovaque en 1992 en tant que membre du parti de la gauche démocratique.

Dans les années 1990, il a été pendant plusieurs années représentant de la République slovaque devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Commission européenne des droits de l'homme. En 1999, il est devenu président du parti Smer (Direction), dont il est depuis une figure centrale.

Lui et le Smer ont le plus souvent été décrits comme des populistes de gauche, bien qu'il ait également été comparé à des hommes politiques de droite tels que le premier ministre nationaliste de la Hongrie voisine, Viktor Orbán.

Victoire sur la vague pro-russe et anti-américaine

M. Fico est revenu au pouvoir en Slovaquie l'année dernière, après avoir été premier ministre à deux reprises, de 2006 à 2010 et de 2012 à 2018. Son troisième mandat a fait de lui le chef de gouvernement qui est resté le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire de la Slovaquie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN.

Après cinq années passées dans l'opposition, le parti de M. Fico a remporté la victoire aux élections législatives l'année dernière grâce à un programme pro-russe et anti-américain. Il a promis de mettre fin au soutien militaire apporté par la Slovaquie à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion massive de la Russie, et a affirmé que l'OTAN et les États-Unis avaient poussé Moscou vers la guerre.

Après sa victoire électorale, le nouveau gouvernement a immédiatement interrompu les livraisons d'armes à l'Ukraine. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue à plusieurs reprises à travers la Slovaquie pour se rassembler contre la politique pro-russe et d'autres politiques de Fico, y compris des projets de modification du code pénal.

Le retour au pouvoir de M. Fico a suscité l'inquiétude de ses détracteurs, qui craignaient que lui et son parti - longtemps entaché de scandales - n'éloignent la Slovaquie de son orientation pro-occidentale. Il s'est engagé à mener une politique étrangère "souveraine", a promis une position ferme à l'égard de l'immigration et des organisations non gouvernementales, et a fait campagne contre les droits des personnes LGBTQ+.

Réputé pour ses tirades contre les journalistes, il a été inculpé en 2022 pour création présumée d'un groupe criminel et abus de pouvoir. En 2018, lui et son gouvernement ont démissionné au milieu d'une controverse après que le journaliste d'investigation slovaque Ján Kuciak a été assassiné avec sa fiancée. Kuciak enquêtait sur les crimes fiscaux impliquant des politiciens slovaques de haut niveau.