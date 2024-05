A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus

Dans cet épisode Euronews interroge une citoyenne et une candidate. Myrto Tripathi est présidente de l’association citoyenne Voices of Nuclear. Elle souhaite développer l'énergie nucléaire et l’hydroélectricité pour permettre à l’UE de retrouver "une véritable souveraineté énergétique".

Marine Cholley est tête de liste du parti Equinoxe. Si elle est élue, l’une de ses premières mesures serait "la taxation du kérosène à l'échelle européenne" et "réinvestir cet argent dans le rail et le développement des infrastructures" à l’échelle de l'UE.