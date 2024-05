Par Euronews

La majorité des électeurs de l'UE va brusquement virer à droite, selon le sondage d'Euronews. Très probable que le prochain président de la Commission européenne soit un conservateur. Le camp de la droite est affecté par de nombreux clivages politiques, dont plusieurs sont difficiles à résoudre.

Les forces conservatrices vont remporter les élections européennes, selon le Super sondage d'Euronews (cf. Centre de sondages d'Euronews). Un large éventail de partis, allant du centre-droit à l'extrême droite en passant par les ultraconservateurs, sont en tête des sondages dans les principaux pays de l'UE.

Les libéraux-démocrates seront confrontés à une défaite douloureuse, tandis que le centre-gauche semble s'installer dans une stabilité fragile, entre pertes modérées et gains timides, selon les pays.

Le premier effet des élections devrait être la nomination d'un conservateur à la tête de la Commission européenne, le second une lutte acharnée pour la composition des groupes parlementaires déjà établis et des nouveaux groupes, ainsi que pour les alliances destinées à gérer les affaires de l'UE au cours des cinq prochaines années.

LE CONTEXTE :

Le PPE devrait confirmer sa majorité relative au Parlement européen. Cependant, les forces d'extrême droite et ultra-conservatrices, selon le Centre de sondage d'Euronews, devraient gagner en France (le RN de Marine Le Pen, membre de l'ID), en Italie (le FdI de Giorgia Meloni, Premier ministre de l'ECR), aux Pays-Bas (le PVV de Geert Wilder, membre de l'ID) et en Roumanie (l'AD d'Adela Mirza, membre de l'ECR).

Les forces affiliées au PPE sont en tête des sondages depuis mars en Allemagne (CDU-CSU de Friedrich Merz), en Pologne (PO du Premier ministre Donald Tusk) et en Espagne (PP d'Alberto Núñez Feijóo). La CDU-CSU est dans l'opposition en Allemagne, tout comme le Partido Popular en Espagne, tandis que Platforma Obywatelska est le parti au pouvoir en Pologne.

Le groupe des socialistes et démocrates dispute la deuxième place à l'extrême droite et aux nationaux-conservateurs.

Les deux premiers ministres socialistes de grands pays encore au pouvoir sont Olaf Scholz et Pedro Sánchez, respectivement en Allemagne et en Espagne.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, à gauche, s'entretient avec le Premier ministre espagnol par intérim Pedro Sanchez Fernando Calvo/AP

Le SPD du chancelier Scholz est en troisième position, un siège derrière l'AfD (extrême droite),

Selon les sondages, le groupe libéral-démocrate de Renew est voué à subir de lourdes pertes d'électeurs à travers l'Europe. La France du président Macron, qui était son bastion, pourrait devenir le champ de bataille de la défaite du groupe Renew Europe.

La présidente de Renew Europe, Valérie Hayer, a exclu les libéraux néerlandais du VVD, le parti de l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, après leur accord avec l'extrême droite de Wilder pour la création d'un gouvernement aux Pays-Bas.

L'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, à droite, et le leader populiste de droite Geert Wilders. Yves Herman/AP

Le parti post-fasciste de la première ministre italienne Giorgia Meloni, le FdI, est le plus grand membre du groupe nationaliste-conservateur ECR, aux côtés des Polonais du PiS et des Espagnols de Vox.

ECR est l'acronyme de European Conservatives and Reformists (conservateurs et réformistes européens). Il a été créé au début de l'année 2009 lorsque les conservateurs britanniques ont quitté le Parti populaire européen pour rejoindre d'autres mouvements politiques européens partageant les mêmes affinités électives. Le fédéralisme anti-européen, les politiques anti-sociales et une position critique à l'égard de la direction franco-allemande de l'UE sont devenus leurs marques de fabrique.

Les Tories ont quitté ce groupe après le Brexit.

Les membres du parti ECR se situent dans la zone grise entre la préservation des valeurs conservatrices les plus traditionnelles et les positions d'extrême droite. L'ECR et le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie partagent une rhétorique populiste et tapageuse fortement anti-migrants (parfois xénophobe).

Après la réunion de Madrid organisée par VOX, Giorgia Meloni et Marine Le Pen ont laissé entrevoir une sorte de réconciliation après des années de concurrence.

Il pourrait s'agir d'une tentative de trouver un terrain d'entente en vue des discussions politiques qui suivront les élections européennes.

Marine Le Pen, chef du parti d'extrême droite français Rassemblement national, au centre, et le président Jordan Bardella Daniel Cole/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Compte tenu des scores que leurs partis devraient obtenir, les deux dirigeants réalisent qu'ils ont une opportunité historique d'influencer de manière cruciale l'élaboration des politiques de l'UE au cours des cinq prochaines années. Ils ne veulent pas la gâcher.

Mardi, les relations entre Marine Le Pen et l'AfD se sont profondément dégradées après la déclaration du chef de la liste électorale du parti d'extrême droite allemand, Maximilian Krah, selon laquelle les SS "n'étaient pas tous des criminels".

Maximilian Krah, du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

**CINQ QUESTIONS SANS RÉPONSE CLAIRE

**

Le camp conservateur est très divisé. De nombreux membres du PPE sont soit fédéralistes, soit fortement pro-européens. Ce n'est pas le cas de la majorité des membres de l'ECR et de l'ID

Une coalition de centre-droit et de droite pourrait faire échouer avant sa naissance des principes européens fondamentaux ou des stratégies politiques telles que le droit de regard de l'UE sur l'État de droit dans chaque État membre, la création de structures de défense européennes renforcées et les investissements dans l'économie verte.

Les simples chiffres concernant les votes suggèrent une majorité conservatrice. Les partis conservateurs devraient avoir leur mot à dire sur la nomination du président de la Commission.

Première ministre italienne Giorgia Meloni Mauro Scrobogna/LaPresse

Néanmoins, les gouvernements nationaux sont légalement légitimes pour décider qui dirigera la Commission européenne. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont respectivement des gouvernements libéraux et sociaux-démocrates. La nomination d'un président de la Commission européenne simplement basée sur les résultats des élections européennes et sans la participation active d'Emmanuel Macron ne serait pas réaliste.

Dans le même temps, un redémarrage de la grande coalition entre le PPE, Renew Europe et le S&D irait à l'encontre de la volonté des peuples de l'UE exprimée lors des élections européennes.

Même une coalition avec le PPE, l'ECR et Renew ne semble pas compatible. Le grand sponsor de Renew, le président français Emmanuel Macron, pourrait difficilement être d'accord avec ECR et vice versa.

Le président français Emmanuel Macron, à gauche, s'entretient avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

CE QUE DISENT LES SONDAGES

"Emmanuel Macron poussera pour la majorité traditionnelle, le PPE, le S&D et Renew. C'est toujours justifié par les chiffres que nous voyons dans nos prévisions", explique Francesco Sismondini, du Centre de sondages d'Euronews.

Les ultra-conservateurs tentent d'éviter ce résultat en rétablissant de bonnes relations entre eux, comme nous l'avons vu à Madrid lors du congrès organisé par Vox.

"Les dirigeants de l'ECR et des groupes d'extrême droite, comme Giorgia Meloni et Marine Le Pen, peuvent essayer de créer au moins un terrain d'entente. Et pour y parvenir, ils doivent prendre des décisions difficiles, comme rompre avec l'AfD pour Marine Le Pen et devenir modérés sur des questions telles que l'immigration, les questions sociales et le soutien à l'Ukraine", commente M. Sismondini.

Les options sont encore ouvertes. Ce n'est pas seulement une question de chiffres stricts, mais la politique a son mot à dire, selon Francesco Sismondini :

"Dès que les négociations commenceront en juillet, après les élections, nous verrons que les groupes politiques du Parlement européen ne sont pas si attachés que cela".

Toutefois, la victoire de l'extrême droite dans certains pays importants influencera inévitablement les nominations aux postes clés de l'UE, le président de la Commission, le président du Conseil de l'UE et le haut représentant de la politique étrangère et de sécurité de l'UE.

"Nous pouvons prévoir que les groupes politiques de droite et d'extrême droite s'efforceront d'obtenir le soutien des électeurs traditionnels d'extrême droite. Dans certains cas, ils sont très forts. Prenons par exemple le Rassemblement national, qui est très fort. Le parti de Macron en France arrive en deuxième position, mais avec un écart de 16 % avec le Rassemblement national", conclut M. Sismondini.