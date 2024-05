Sixième journée des Mondiaux de judo : le Japon s'impose en finale des équipes mixtes

Par Euronews avec FIJ

Le Japon s'impose en finale des équipes mixtes des Mondiaux de Judo face à la France

PUBLICITÉ

Bienvenue dans la ville ensoleillée d'Abu Dhabi, où les plus grands judokas du monde s'affrontent aux Mondiaux de Judo avant les Jeux Olympiques de Paris de cet été. Aujourd'hui, place aux compétitions en équipes mixtes : 6 contre 6, l'essence même du travail d'équipe, avec trois hommes et trois femmes de chaque groupe.

En demi-finale, le Japon a affronté de sérieux concurrents venus d'Ouzbékistan. Le Japon a rapidement pris les devants grâce à une retenue de Mao Arai. Mais peu après, un ippon impressionnant de Turoboyev semblait prometteur pour une victoire ouzbèke. Le Japon a finalement gagné 4 à 1 et a progressé jusqu' à la finale.

La demi-finale France contre Géorgie a été une compétition beaucoup plus serrée avec des victoires dans les quatre premiers matchs, jusqu'à ce que les champions du monde Margaux Pinot et Axel Clerget clôturent la compétition par une victoire française et progressent vers le match pour la médaille d'or.

Le Japon et la France se s'affrontent à nouveau en finale, comme lors des 6 derniers championnats du monde, avec jusque là une série de victoires pour le Japon ! La France pourrait-elle enfin mettre un terme à cette série ?

En commençant par les poids lourds, le Japon a rapidement pris les devants. Nakano, Tamaoki et Tanaka remportent tous leurs manches jusqu'à ce que Margaux Pinot renverse la situation. La victoire de Kawabata contre Clerget a cependant scellé une fois de plus la victoire du Japon en équipes mixtes.

Les médailles d'or ont été remises par le Président de la FIJ Monsieur Marius Vizer et Max-Hervé George, PDG d'Icona Capital. Le trophée d'or a été décerné par Mohammed Bin Thaaloob Alderei, Président de la Fédération de Judo des Émirats arabes unis.

Fin de cette journée riche en émotions à Abu Dhabi. Une cérémonie de passage du drapeau a eu lieu pour transmettre l'honneur de l'organisation des Mondiaux de Judo à la Hongrie l'année prochaine.