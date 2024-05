Procès de Donald Trump : Robert de Niro fait parler de lui à l'occasion de la fin des plaidoiries

Le célèbre acteur a attaqué Donald Trump et affronté les partisans de l'ex-président alors que se déroulait la fin de son procès. Le Jury commencera ses délibérations ce mercredi.

PUBLICITÉ

Robert de Niro a fait une apparition remarquée alors que les plaidoiries finales dans le procès de Donald Trump se déroulaient au tribunal de Manhattan.

L'acteur a tenu une conférence de presse, et n'a pas hésité à affronter verbalement les nombreux supporters de l'ex-président. Des noms d'oiseaux et des F-word ont fusé des deux côtés et ont fait le régal des média.

Il était accompagné de deux policiers, Michael Fannon et Harry Dunn, qui ont défendu le Capitole contre les manifestants, le 6 janvier 2021 à Washington.

Selon les media, cette conférence de presse a été organisée par les responsables de campagne de Joe Biden. L'acteur étant depuis toujours un fervent supporter des démocrates.

Robert de Niro invectivant des supporters de Donald Trump le 28 mai à New York Seth Wenig/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"C'est un clown ! "

Dans une déclaration fracassante, Robert de Niro a dit que "_Donald Trump n'a rien à faire dans ma ville. Nous, New-Yorkais, avions l'habitude de le tolérer lorsqu'il n'était qu'un arnaqueur immobilier véreux se faisant passer pour un gros bonnet. Un play-boy à deux balles qui se fraye un chemin dans les tabloïds._C'est un clown. Mais cette personne ne peut pas diriger le pays. Cela ne marche pas, et nous le savons tous."

Mais l'essentiel de la journée s'est déroulé dans la salle d'audience. l'avocat de Donald Trump, Todd Blanche a supplié le jury "de ne pas envoyer son client en prison."

Selon lui, ce procès "n'est pas un référendum sur les urnes - pour qui vous avez voté en 2016 ou en 2020, pour qui vous prévoyez de voter en 2024 », « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. a t-il affirmé.

Le procureur Joshua Steinglass a quant-à lui demandé que Trump soit "déclaré coupable dans l’intérêt de la justice."

Les fils de Donald Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr, la belle-fille Lara Trump et Tiffany Trump au tribunal pénal de Manhattan avant les plaidoiries finales. ANDREW KELLY/AP

Le jury va donc entamer ses délibérations ce mercredi et tentera de parvenir à un verdict d'ores et déjà historique. Il devra pour cela répondre à une question : Donald Trump, s'est-il rendu coupable de falsifications de documents comptables, destinées à dissimuler un paiement de 130.000 dollars à l'ex-actrice de films X Stormy Daniels, pour la faire taire et ainsi éviter un scandale sexuel lors de sa campagne présidentielle en 2016 ?