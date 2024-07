Euro 2024 : l'Espagne se qualifie pour les quarts en battant l'Allemagne 2-1

Par euronews avec AP

L'Espagne s'est qualifiée vendredi pour les quarts de finale en battant l'Allemagne 2-1.

L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 après avoir battu l'Allemagne 2-1 lors d'un match serré à Stuttgart qui n'a été décidé qu'en prolongation.

La Mannschaft a confirmé son bilan négatif face à la Roja, qu'elle n'a plus réussi à vaincre dans un tournoi majeur de football depuis l'Euro 88. Le début de match a été difficile avec quinze fautes et trois cartons jaunes rien qu'en première mi-temps.

L'Allemand Toni Kroos s'en est sorti à bon compte après deux plaquages ​​dignes d'un avertissement dans les dix premières minutes, dont un blessé l'Espagnol Pedri, qui a dû être remplacé. Dans l'ensemble, ce n'était pas un début spectaculaire, les deux jeunes stars Jamal Musiala et Lamine Yamal n'ayant pas réussi à avoir un grand impact, notamment l'Espagnol, qui a pu jouer plus de ballons.

L'Espagne semblait légèrement plus agressive et organisée que les hôtes, notamment en utilisant des contre-attaques. Cependant, ce sont les hôtes de la compétition qui ont eu les meilleures occasions en première mi-temps, tous deux avec Kai Havertz. Le milieu de terrain d'Arsenal a d'abord tenté avec une tête puissante mais pas bien placée à la 21e minute. Puis il a tiré un tir à la 35e minute après avoir magnifiquement contrôlé un long ballon de Rudiger depuis la défense et dépassé Le Normand.

L'Espagne a conservé la même attitude dominante en seconde période et a réussi à se convertir à la 51e place avec le remplaçant Dani Olmo, qui a déjoué Neuer d'un tir bas dans le coin inférieur gauche.

Une prolongation à couper le souffle

L'Allemagne a accéléré le rythme après avoir encaissé le but, s'approchant du but égalisateur à la 77e minute avec un ballon de Fullkrug qui a touché le poteau. Dix minutes plus tard, les efforts allemands étaient récompensés. Kimmich a dépassé Cucurella et a dirigé le ballon au milieu de la surface pour Wirtz, qui l'a envoyé devant le gardien espagnol Simon dans le coin inférieur gauche.

La prolongation a été à couper le souffle avec une multitude d'occasions de chaque côté. Tout d'abord, un tir précis de l'Espagnol Oyarzabal juste à côté du poteau, suivi d'une tentative très similaire de l'Allemand Wirtz.

L'Allemagne semblait avoir un léger avantage sur l'Espagne vers la fin. D'abord, ils ont réclamé un penalty pour un prétendu handball de Cucurella, puis ont failli marquer avec une tête bien placée de Fullkrug à la 107e, brillamment sauvée par Simon. Mais c'est finalement l'Espagne qui a produit le vainqueur.

À la 119e minute, Dani Olmo a envoyé un coup franc dans la surface et a trouvé Merino, qui a puissamment dirigé le ballon devant Neuer pour prendre l'avantage 2-1 et sceller la victoire. C'était également le dernier match de la légende allemande, vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, Toni Kroos, qui avait précédemment annoncé sa retraite après l'Euro 2024.