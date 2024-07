L'OTAN propose à l'Ukraine une voie "irréversible" vers l'adhésion à l’Alliance

La menace d'un retour potentiel de Trump à la Maison Blanche soulève de plus en plus de questions à Bruxelles quant au maintien de l'engagement de Washington envers l'Alliance.

Alors que le 75e sommet anniversaire de l'OTAN s'est ouvert à Washington, les dirigeants européens n'ont pas tardé à réaffirmer l'augmentation de leurs dépenses en faveur de l'Alliance, alors que les questions relatives au changement de présidence des États-Unis et à l'admission potentielle de l'Ukraine à l'OTAN restent d'actualité.

Avant le début de la conférence, le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a souligné que l'Europe avait augmenté ses contributions à l'Alliance Transatlantique, mais il n'a pas hésité à mettre en cause les États-Unis, qui hésitent de plus en plus à aider l'Ukraine.

"Permettez-moi de vous rappeler que le réveil de l'Europe - aussi nécessaire soit-il - ne doit pas signifier que les États-Unis doivent se reposer sur leurs lauriers", a déclaré Josep Borrell mardi, avant d'ajouter que les délibérations de Washington sur l'envoi d'un soutien militaire à Kiev s'accompagnaient "d'une facture (à payer) en termes de vies humaines perdues".

Le président letton Edgars Rinkēvičs a déclaré : "il y a un débat aux Etats-Unis sur le fait que les Etats-Unis font beaucoup pour soutenir l'Ukraine et que l'Europe n'en fait pas assez. Si vous regardez les chiffres, c'est en fait une image différente. L'Europe en fait plus que les États-Unis. Nous prenons la sécurité et la défense au sérieux."

Les remarques acerbes des dirigeants européens ont été formulées alors que les États-Unis se préparent à une élection au cours de laquelle le président sortant Joe Biden se présentera contre l'ancien président et Donald Trump, connu pour son scepticisme à l'égard de l'OTAN.

Joe Biden s'efforce de convaincre certains membres de son propre parti qu'il est le bon candidat pour la course à la présidence. Entre-temps, sa candidature à sa réélection a été entachée de doutes quant à son acuité mentale, à la suite d'un débat désastreux au cours duquel de nombreuses personnes ont estimé qu'il n'avait pas été à la hauteur.

La menace d'un retour potentiel de Trump à la Maison Blanche soulève de plus en plus de questions à Bruxelles quant au maintien de l'engagement de Washington à l'égard de l'alliance. Trump a déjà critiqué le pacte et ses membres, menaçant de le quitter si les autres pays n'augmentaient pas leurs dépenses.

Dans un discours de campagne prononcé en février, Trump a affirmé qu'il encouragerait la Russie à faire "ce qu'elle veut" aux membres de l'OTAN qui n'atteindraient pas leurs objectifs en matière de dépenses de défense.

La confirmation que l'Europe prenait au sérieux ses contributions à l'OTAN a été reprise par d'autres personnes au début du sommet, qui ont pris la parole sur X pour exprimer leur soutien à l'alliance, y compris la récente candidate au poste de haut représentant de l'UE pour remplacer Josep Borrell, Kaja Kallas.

"Nous ne devrions pas avoir peur de notre propre force", a souligné Kaja Kallas.

Admission de l'Ukraine dans l'alliance

Par ailleurs, les pays ont tenté de donner l'assurance que Kiev finirait par rejoindre l'alliance, mais pas avant la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine. L'Ukraine devra alors faire l’unanimité auprès des pays membres, et remplir les conditions énoncées dans le traité, soit des réformes démocratiques et une contribution à la sécurité.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que la voie de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était "irréversible", sans toutefois s'engager sur un calendrier précis.

Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est fait l'écho des propos de Blinken en déclarant aux journalistes mercredi que l'Ukraine rejoindrait l'OTAN, mais qu'il était "trop tôt pour dire quand cela se produirait".

Une déclaration des 32 alliés ce mercredi devrait réaffirmer l'engagement de l'alliance envers l'Ukraine, suite à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy d'obtenir une garantie claire que l'Ukraine peut rejoindre l'alliance.

Toutefois, certains pays se sont opposés à l'adhésion de l'Ukraine, estimant qu'elle ouvrirait aux alliés de l'alliance le risque d'être entraînés dans une guerre plus vaste.

"Il est clair pour tout le monde que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est toujours pas une option réaliste, car elle entraînerait le risque d'une confrontation directe avec la Russie", a déclaré le ministre hongrois des affaires étrangères, Péter Szijjártó.