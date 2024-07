Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères réitère l'engagement de Londres à Kyiv et à l'OTAN

Le nouveau Ministre des Affaires étrangères a entamé une tournée diplomatique dans plusieurs pays européens. Londres a réitéré son engagement envers l’Ukraine et l’OTAN.

Un engagement "à toute épreuve" : c'est ainsi que que le nouveau Ministre britannique des Affaires étrangères a qualifié le soutient de Londres envers l’Ukraine. David Lammy, qui a entamé une tournée européenne dès son entrée en fonction, a rencontré son homologue polonais Radosław Sikorski, pour discuter des questions de sécurité avant le sommet de l'OTAN de la semaine prochaine à Washington. Londres a répété prendre son engagement envers l’Ukraine et l’OTAN "très, très au sérieux".

"Ce que je pense qui sera réalisé dans les prochains jours, c'est que nous démontrons à Poutine que nous sommes là pour le long terme et que les finances nécessaires pour soutenir l'Ukraine financièrement, militairement et en termes d'aide, l'alliance est ferme et surtout unie" a déclaré David Lammy lors de son déplacement en Pologne.

Radosław Sikorski a déclaré que les dirigeants de l'OTAN présenteraient un front uni lors du 75e sommet à Washington, affirmant que la Pologne était l'un des leaders "en termes d'aide à l'Ukraine" : "nous confirmerons que nous sommes l'alliance la plus puissante de l'histoire et que le sort de l'Ukraine est dans notre intérêt vital. Et la meilleure chose que Poutine puisse faire est de se retirer de l'erreur désastreuse et criminelle qu'il a commise."

Le premier voyage éclair de M. Lammy en tant que ministre des Affaires étrangères a été organisé dans un délai très court et vise à rétablir les liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Sa première étape a été l'Allemagne, où il a discuté de l'OTAN, de l'Ukraine et du changement climatique avec son homologue allemande Annalena Baerbock.

Le bureau de Mme Baerbock a déclaré que "le Royaume-Uni est un élément indispensable de l'Europe" et que l'Allemagne était "impatiente de collaborer avec le nouveau gouvernement britanniquepour voir comment le Royaume-Uni peut se rapprocher de l'UE".

Après l'Allemagne et la Pologne, David Lammy s'est rendu en Suède. Dans tous ces pays, l'Ukraine a été au centre des préoccupations de M. Lammy. Ensemble, ces quatre pays sont de fervents défenseurs de l'Ukraine et le nouveau gouvernement de Keir Starmer tient à souligner que le soutien du Royaume-Uni à Kyiv est solide.

Le nouveau Ministre britannique des Affaires étrangères a qualifié l'Allemagne, la Pologne et la Suède de "partenaires clés" alors qu'il cherche à resserrer les liens avec l'Europe, qui ont été tendus pendant plusieurs années depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"Laissons les années du Brexit derrière nous", a déclaré David Lammy au journal The Observer, "nous n'allons pas réintégrer le marché unique et l'union douanière, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble".

Le nouveau Ministre britannique de la Défense, John Healey, est lui à Odessa. A la suite d'entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son ministre des affaires étrangères Roustem Oumierov, il a promis plus de canons d'artillerie, de munitions et de missiles pour l'Ukraine.

Remise à zéro à l'intérieur du pays

Keir Starmer, a lui entamé la visite des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Ce dimanche, en Ecosse, le nouveau Premier ministre travailliste a appelé une "réinitialisation immédiate" des gouvernements décentralisés, et a déclaré qu'il chercherait à améliorer l'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qu'il a qualifié de "bâclé". "Je pense que nous pouvons obtenir un bien meilleur accord que l'accord bâclé que Boris Johnson a imposé au Royaume-Uni", a-t-il déclaré en référence au pacte négocié après le Brexit.

Lors de ses entretiens avec le premier ministre écossais, John Swinney, Keir Starmer a déclaré qu'il visait à "transformer les désaccords en coopération." "Nous servirons chaque personne en Écosse (...) La performance, l'intérêt personnel : ce sont les politiques du passé. La politique de ce gouvernement travailliste de 2024 est celle du service public, du rétablissement des normes pour s'assurer que nous avons toujours, toujours à l'esprit les personnes qui nous ont élus au gouvernement."

Chacune des nations décentralisées du Royaume-Uni élit des membres à la Chambre des communes à Londres, mais elles disposent également de leurs propres parlements régionaux.

Le parti travailliste de Keir Starmer a devancé le Parti national écossais au Parlement lors des élections générales de jeudi. Toutefois, le SNP, qui prône l'indépendance de l'Écosse, détient toujours la majorité à Holyrood, le parlement écossais.

John Swinney a déclaré, à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, qu'il pensait qu'il était possible que les deux partis pouvaient travailler ensemble : "nous avons poursuivi notre conversation sur des domaines d'intérêt commun. Je pense qu'il existe une possibilité de collaboration qui peut faire la différence dans la vie des gens et j'espère travailler avec le nouveau gouvernement de Sir Keir pour faire avancer les choses dans l'intérêt des Écossais."