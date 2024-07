Viktor Orbán "est trop insignifiant pour avoir un impact sur la sécurité de l'Occident", déclare un ancien ambassadeur des États-Unis

Pour les alliés de l'OTAN, la visite du Premier ministre hongrois à Moscou n'était pas nécessaire, et ce dernier devrait reconnaître que Moscou est l'unique agresseur dasn cette guerre.

Les alliés de l'OTAN à Washington DC critiquent les ouvertures du Premier ministre hongrois Viktor Orbán à Moscou, estimant qu'elles ne sont pas utiles et qu'elles ne font pas "avancer la cause de la paix".

D'autres, comme l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Ivo Daalder, affirment que M. Orbán n'a pas le poids nécessaire pour changer les choses.

Viktor Orbán est "trop insignifiant" et "trop petit" pour avoir un impact sur la sécurité occidentale", déclare-t-il.

"En fin de compte, il n'est tout simplement pas assez important. En fin de compte, il n'est pas en mesure de changer de cap. En fin de compte, il doit se plier à la volonté de la majorité, de la grande majorité, de la plupart des gens", a-t-il déclaré à Euronews.

M. Daalder, qui est aujourd'hui directeur général du Chicago Council of Global Affairs, s'exprimait en marge du sommet de l'OTAN à Washington, où les alliés se réunissent pour célébrer les 75 ans de l'Alliance atlantique.

Les alliés s'accordent de plus en plus à dire que la visite de Viktor Orbán à Moscou n'était pas nécessaire et qu'elle n'a pas permis d'exprimer la réalité, à savoir que Moscou est l'agresseur et que les Ukrainiens souffrent des actions du président russe Vladimir Poutine.

"Nous ne trouvons pas cela utile", a déclaré Michael Carpenter, conseiller spécial des États-Unis pour l'Europe au Conseil national de sécurité. "Nous ne pensons pas que cela fasse avancer le processus de paix et cela n'aide certainement pas l'Ukraine", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Sa mission n'était pas coordonnée - nous savions qu'elle ne serait pas couronnée de succès parce que Poutine ne veut pas la paix - il veut contrôler l'Ukraine".

"Poutine l'a prouvé à lui et à nous tous avec l'horrible attaque contre un hôpital pour enfants à Kyiv", a déclaré une source ukrainienne à Euronews.

Le nouveau premier ministre néerlandais Dick Schoof, avant son premier sommet de l'OTAN, a déclaré que Viktor Orbán n'avait "aucun mandat" pour parler à M. Poutine au nom de l'UE.

Ivo Daalder estime que la montée des partis d'extrême droite est "inquiétante" en ce qui concerne l'unité et la confiance nécessaires au fonctionnement de l'OTAN et d'autres institutions internationales.

"Il y a certainement un vent qui souffle assez fort vers l'extrême droite. Nous le constatons dans toute l'Europe et même aux États-Unis", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'extrême droite est non seulement plus "autoritaire" dans ses perspectives, mais aussi "plus nationaliste", ce qui va à l'encontre de la promesse de sécurité collective.

"Et dans un monde où l'Union européenne est axée sur le partage de la souveraineté et où l'OTAN est axée sur l'idée de la sécurité collective, l'idée que la sécurité de votre voisin est vitale pour votre propre sécurité", a-t-il déclaré.

"Il ne suffit pas de dire que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN." Ivo Daalder Ancien Ambassadeur américain à l'OTAN

Par ailleurs, M. Daalder estime que l'Ukraine et l'OTAN doivent faire davantage pour augmenter la probabilité d'une défaite de la Russie, notamment en mobilisant des hommes et des femmes plus jeunes pour combattre dans les forces ukrainiennes.

"L'Ukraine doit mobiliser de la main-d'œuvre. Cette guerre est menée par des personnes de 40 ans. Aucune autre guerre dans l'histoire n'a été menée par des gens âgés de 40 ans".

"ll faut trouver des jeunes de 18 ans, de 20 ans et de 21 ans, ce qui est le cas de toutes les armées dans le reste du monde", a-t-il déclaré.

M. Daalder a également critiqué l'ambition affichée par les alliés pour ce sommet capital, estimant que l'Ukraine devrait être invitée à devenir membre de l'alliance.

"Il aurait été préférable d'avoir un engagement plus stratégique pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il ne suffit pas de dire que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN. La Russie ne renoncera pas à son objectif de contrôler l'Ukraine tant que celle-ci ne sera pas intégrée aux institutions occidentales, à l'Union européenne et à l'OTAN", a-t-il ajouté.