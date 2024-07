La chaleur peut mettre les sans-abri en danger de mort

Selon les sans-abris et le personnel travaillant avec eux, la grande chaleur telle que lors de la vague actuelle, peut tuer.

PUBLICITÉ

La vague de chaleur qui frappe la Hongrie se poursuit. Cette chaleur prolongée fait des ravages sur tous, mais ceux qui vivent au quotidien dans la rue sont dans une situation particulièrement risquée.

Alerte rouge déclenchée

Dès ce dimanche, le secrétaire d'État aux affaires sociales a annoncé le déclenchement de l'arte rouge, ce qui signifie qu'après avoir informé les personnes en charge de l'organisation, les services sociaux doivent accueillir les sans-abri. ces derniers doivent être accueillis au moins le temps de s'hydrater, de prendre un bain et de se rafraîchir.

Les ONG qui travaillent avec les personnes SDF s'adaptent aussi à l'urgence. C'est le cas de la Shelter Foundation, dont l'abri de jour sert désormais davantage à fournir de l'eau.

"En ce moment, les organisations essaient d'encourager les SDF à échapper au soleil brûlant, car cela représente un danger. Par conséquent, ceux qui peuvent organiser leurs services de manière à ce que quelqu'un soit toujours en vigie, c'est la bonne stratégie", a déclaré Zoltán Aknai, directeur de la Shelter Foundation, à Euronews.

Les conditions météorologiques mettent les sans-abri à rude épreuve (en toutes saisons)

Les bénévoles de l'association Budapest Bike Maffia préparent deux fois par semaine des centaines de sandwichs pour les personnes qui vivent dans la rue. En cette saison, ils leur apportent aussi de l'eau. L'un des bénévoles de l'organisation souligne que les conditions météorologiques sont un défi pour les sans-abri, et cela tout au long de l'année.

"IEn été, ils ont beaucoup moins d'endroits où aller pour se rafraîchir, il est beaucoup plus difficile pour eux de se doucher et de laver leurs vêtements. En ce sens, c'est beaucoup plus difficile pour eux, mais d'autre problématique se pose pendant une autre saison", a déclaré András Molnár.

Les bénévoles ont formé une communauté grâce à leur travail commun, et beaucoup d'entre eux font du vélo ensemble sur des itinéraires définis. Les sans-abri rencontrés pendant la maraude expliquent:

"C'est dur, dur, mais on peut survivre. Comme le froid en hiver, on peut y survivre. C'est vrai qu'il fait chaud, mais il faut s'abriter à l'ombre", a déclaré un homme de Jászai Mari tér qui avait récemment perdu son emploi et s'était retrouvé à la rue. Un autre homme devant le Vígszínház dit la même chose :

"Si vous êtes déshydraté, vous avez de gros problèmes de santé. Si vous êtes déshydraté, il vous faut 3-4 litres rapidement. Je l'ai lu et entendu. Il faut aussi un endroit ombragé. Ainsi vous pouvez vous en sortir ".

Aider les personnes en difficulté

Les ONG affirment que les sans-abri sont plus exposés l'hiver que l'été. Toutefois, même en période estivale, on peut rencontrer dans les rues des personnes qui ont besoin d'aide. Dans de nombreux cas, l'attitude des passants peut faire la différence et permettre à une personne de se mettre à l'abri à temps.

La première chose à faire et de demander à une personne si elle va bien. Si cette dernière ne veut pas de se déplacer à l'ombre, il faut appeler les services d'aide aux personnes sans-abri. Enfin, si cette personne semble malade, il faut appeler une ambulance.