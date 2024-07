La CIJ estime que la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est "illégale"

Par Euronews avec AP

La Cour internationale de justice de l'ONU a indiqué vendredi que, selon elle, la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale et doit cesser.

La Cour internationale de justice a déclaré vendredi que la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés était "illégale" et a appelé à y mettre fin et à arrêter immédiatement la construction de colonies, émettant une condamnation sans précédent de la domination d'Israël sur les terres dont il s'est emparé il y a 57 ans.

Dans un avis non contraignant, la CIJ de l'ONU a dressé une longue liste de politiques, notamment la construction et l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, l'utilisation des ressources naturelles de la région, l'annexion et l'imposition d'un contrôle permanent sur des terres et les politiques discriminatoires à l'égard des Palestiniens, qui sont toutes contraires au droit international.

Le panel de 15 juges a déclaré que "l'abus par Israël de son statut de puissance occupante" rend sa "présence dans le territoire palestinien occupé illégale". Il affirme que le maintien de cette présence est "illégal" et qu'il doit y être mis fin "le plus rapidement possible".

Selon l'avis de 83 pages lu par le président de la Cour, M. Nawaf Salam, Israël doit mettre fin immédiatement à la construction de colonies de peuplement et les colonies existantes doivent être démantelées.

Israël, qui considère habituellement les Nations unies et les tribunaux internationaux comme injustes et partiaux, n'a pas envoyé d'équipe juridique aux audiences. Il a toutefois présenté des observations écrites, affirmant que les questions posées au tribunal étaient préjudiciables et ne répondaient pas aux préoccupations d'Israël en matière de sécurité. Les responsables israéliens ont déclaré que l'intervention de la Cour pourrait compromettre le processus de paix, qui stagne depuis plus d'une décennie.

La réaction de Benjamin Netanyahu

En réponse à cette décision, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la Cisjordanie et Jérusalem-Est faisaient partie de la "patrie" historique du peuple juif.

"Le peuple juif n'est pas un conquérant sur sa propre terre - ni dans notre capitale éternelle, Jérusalem, ni sur la terre de nos ancêtres en Judée et en Samarie", a-t-il déclaré dans un message publié sur le réseau social X. “Aucune fausse décision de La Haye ne déformera cette vérité historique et, de même, la légalité de la colonisation israélienne dans tous les territoires de notre patrie ne peut être contestée”.

L'avis de la Cour, demandé par l'Assemblée générale des Nations unies à la suite d'une requête palestinienne, n'aura probablement pas d'incidence sur la politique d'Israël. Mais son ampleur retentissante pourrait avoir un impact sur l'opinion internationale.