Le pansement, nouvelle tendance des supporters de Donald Trump

Après le poing levé en l'air, voici le dernier signe de ralliement qui galvanise les partisans de l'ancien Président américain, lors de la Convention républicaine, faisant écho à la tentative d'assassinat de Donald Trump.

C'est une nouveau signe sans équivoque : le pansement apposé à l'oreille, imitant celui dont est affublé Donald Trump depuis la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet le week-end dernier, alors qu'il prononçait un discours lors d'un rassemblement en Pennsylvanie.

Une attaque qui a valu à l'ancien Président américain d'être blessé à l'oreille droite, et qui a coûté la vie un participant au rassemblement, à la suite des tirs de Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, abattu sur place par un tireur d'élite du Secret Service.

Depuis, le - désormais fameux - rectangle blanc a fleuri dans les tribunes de la convention républicaine, qui se tient en ce moment à Milwaukee, dans le Wisconsin.

Les supporters font feu de tout bois pour exprimer leur solidarité à l'égard de Donald Trump, allant de l'orthodoxe coton tissé à des versions dignes des rafistolages les plus inventifs.

Un supporter de Trump arborant un faux pansement à Milwaukee/ Spencer Platt/Getty Images

Le pansement, comme le chapeau de cow boy, devient un incontournable de la panoplie des supporters. Andrew Harnik/Getty Images

Joe Neglia, un délégué de l'Arizona, a même déclaré que son "bandage" représentait "la dernière tendance mode", avant d'ajouter, lors d'une interview à Fox News : "Lorsque [Trump] est entré et qu'il y a eu cette éruption d'amour dans la salle, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour honorer la vérité. Qu'est-ce que je peux faire ? Puis j'ai vu le bandage et je me suis dit que je pouvais faire pareil. Je l'ai donc mis simplement pour rendre hommage à Trump et pour exprimer ma sympathie et ma solidarité envers lui".

Ray Michaels, un autre délégué de l'Arizona, a déclaré à AP : "Nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire, et nous voulons que [Trump] sache que nous traversons cette épreuve avec lui."

Jackson Carpenter, délégué du Texas, y voit une autre symbolique, déclarant au Washington Post : "Nous avons besoin d'un symbole pour montrer que la violence politique n'est pas acceptable en Amérique".

Une partisane de Trump, le 16 juillet lors de la convention de la convention de Milwaukee. Andrew Harnik/Getty Images

Le pansement est ainsi devenu un incontournable de la panoplie des partisans de Donald Trump, qui n'ont pas hésité à reprendre à leur compte les propos de l'ancien Président, voyant dans cet attentat manqué le signe irréfutable d'une "intervention divine".

Un carré blanc qui s'associe désormais au geste de ralliement lancé par Donald Trump, alors même qu'il était en train d'être évacué de la tribune par le Secret Service à la suite de sa blessure. Un poing levé en proclamant ""fight! fight! fight!", une formule destinée à la foule, qui s'en est saisie aussitôt. Il faut aussi compter avec les goodies, les t-shirts et autres accessoires reprenant l'épisode vécu par Donald Trump.

T-shirts à l'effigie de Donald Trump. AP Photo/Wayne Parry

Mais le second degré s'avère bien moins tendance que les pansements faits à la sauvette, puisque le groupe de rock Tenacious D s'est attiré les critiques après avoir raillé la tentative d'assassinat de l'ancien Président américain. Au point de devoir annuler le reste de sa tournée mondiale, mais aussi "tous ses projets de création à venir".