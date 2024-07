J.D. Vance, colistier de Donald Trump, veut privilégier les travailleurs plutôt que Wall Street

Par Euronews avec AP

Lors de la convention du parti républicain, James David Vance, a prononcé son discours d’investiture. Il souhaite avec Donald Trump « rendre à l'Amérique sa grandeur » .

PUBLICITÉ

J.D. Vance s'est présenté devant des membres du GOP lors de la Convention nationale républicaine, après avoir été choisi comme colistier de Donald Trump.

Il a partagé l'histoire de son éducation difficile, et a expliqué que son parti comprend le mieux les défis auxquels sont confrontés les Américains en difficulté. Il s'est présenté comme le combattant d'une classe ouvrière oubliée, appelant les électeurs de la « Rust Belt » qui ont contribué à la victoire Trump en 2016, et exprimant leur colère et leur frustration.

"Aux habitants de Middletown, dans l'Ohio, et à toutes les communautés oubliées du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie et de l'Ohio, ainsi qu'à tous les coins de notre pays, je vous promets ceci. Je serai un vice-président qui n'oubliera jamais d'où il vient."

Il a également promis d'être au côté des travailleurs, plutôt que Wall Street, en accusant Joe Biden d'avoir rendu l'Amérique « plus faible et plus pauvre ».

Il souhaite avec Donald Trump « rendre à l'Amérique sa grandeur ». Pour ce faire, le sénateur de l'Ohio, âgé de 39 ans, vétéran de la Marine et critique du soutien américain à l'Ukraine, veut supprimer la dépendance du pays à l'égard de la main-d'œuvre et de l'énergie étrangère, et veut réexaminer l'aide militaire.

"Ensemble, nous veillerons à ce que nos alliés partagent le fardeau de la paix dans le monde. Finis les passe-droits pour les nations qui trahissent la générosité du contribuable américain", a-t-il déclaré.

Donald Trump a choisi Vance car il représente selon lui, "l'avenir du pays, l'avenir du parti républicain, l'avenir du mouvement « America First »".

Cette annonce intervient alors que de nombreux démocrates expriment des inquiétudes quant à la capacité du président américain Joe Biden, testé ce jeudi positif au COVID-19, à remporter le scrutin. Les démocrates annonceront officiellement leur candidat et vice-président au début du mois d'août.