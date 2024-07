Qui est Kamala Harris et sera-t-elle la première femme présidente des États-Unis ?

Adoubée par Joe Biden, la vice-présidente américaine a connu un chemin parfois rocailleux vers le pouvoir.

Lorsque Joe Biden a annoncé dimanche qu'il jetait finalement l'éponge après des semaines de pression de la part de son parti, le président américain a rapidement fait savoir qu'il n'avait qu'un seul successeur en tête.

"Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente", a-t-il écrit dans un post sur X.

"Et cela a été la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je veux offrir mon soutien total et mon soutien à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates - il est temps de se rassembler et de battre Trump. Faisons-le."

L'intéressée a rapidement réagi : "Au nom du peuple américain, je remercie Joe Biden pour son leadership extraordinaire en tant que président des États-Unis et pour ses décennies de service à notre pays.

"Je suis honorée d'avoir le soutien du président et j'ai l'intention de mériter et de gagner cette nomination".

Mais les jeux ne sont pas encore fait pour Kamala Harris. Elle doit encore être officiellement désignée par son parti lors de la convention qui se tiendra à Chicago dans quelques semaines, et l'on ne sait pas encore si elle sera confrontée à un adversaire.

Mais la combinaison de sa position actuelle, du soutien de Joe Biden et de l'épuisement collectif dû aux efforts déployés pour le faire démissionner rendra difficile pour les autres candidats d'expliquer pourquoi elle devrait se battre pour obtenir l'investiture - d'autant plus que, si elle est élue, elle serait la première femme présidente du pays et la deuxième noire, après Barak Obama.

Comment est-elle parvenue au seuil de la présidence ?

Kamala Harris pourrait devenir le 47e président des Etats-Unis. Joe Lamberti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Fille d'un père jamaïcain-américain et d'une mère indienne tamoule, Kamala Harris, 59 ans, a grandi à Oakland, en Californie. Diplômée de l'université de droit, elle est devenue procureur de district et a gravi les échelons du système judiciaire californien avant d'être élue procureur général de l'État en 2010.

Réélue en 2014, elle est ensuite élue au Sénat américain en 2016, en remplacement de la sénatrice démocrate sortante Barbara Boxer. Elle d'y est rapidement fait connaître au niveau national pour ses compétences en matière de poursuites judiciaires lors des auditions en commission, soumettant des témoins expérimentés et bien informés à des interrogatoires judiciaires qui ont plusieurs fois fait la une des journaux.

Parmi ces témoins figuraient les deux seuls procureurs généraux confirmés par Donald Trump, Jeff Sessions et Bill Barr, ainsi que son candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh.

Le processus de confirmation de Brett Kavanaugh en 2018, qui a finalement abouti à la confirmation du juge à la plus haute instance judiciaire des États-Unis, est aujourd'hui surtout connu pour les graves allégations d'agression sexuelle formulées publiquement contre lui par des femmes qui l'avaient connu au lycée et à l'université.

Toutefois, avant que ces allégations ne soient formulées et discutées au Sénat, Kamala Harris avait déjà profité des auditions pour faire pression sur M. Kavanaugh en raison de ses positions restrictives sur l'avortement, lui demandant notamment s'il pouvait penser à "une loi qui donne au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions sur le corps masculin".

Peu de temps après les auditions de M. Kavanaugh, Mme Harris avait annoncé qu'elle se présenterait à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, une campagne qui l'opposerait à Joe Biden.

"Cette petite fille, c'était moi"

Ayant construit une marque nationale puissante en un laps de temps relativement court, Kamala Harris a lancé sa campagne présidentielle en janvier 2019. Son premier meeting de campagne a attiré 20 000 partisans, et les chiffres de sa première collecte de fonds ont indiqué qu'il fallait compter avec elle.

Cependant, le nombre de candidats démocrates a rapidement dépassé la vingtaine, et il lui est devenu difficile de se démarquer sur le plan politique, en particulier face aux audacieux et plus à gauche qu'elle, Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Son moment le plus mémorable, ironiquement, fut lorsqu'elle confronta Joe Biden lors d'un débat télévisé à propos de son opposition aux politiques de "bussing" mises en œuvre pour faciliter la déségrégation des écoles après l'adoption de la loi sur les droits civiques. Lui reprochant sa relation "civile" avec les sénateurs ségrégationnistes au début des années 1970, elle lui a rappelé l'impact de la déségrégation.

"Et vous savez, il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie de la deuxième classe à intégrer ses écoles publiques, et elle était emmenée à l'école en bus tous les jours. Et cette petite fille, c'était moi."

Cet échange s'est avéré être le point culminant de la campagne de Mme Harris. Au troisième trimestre 2019, il était clair que sa campagne était désorganisée en interne, qu'elle connaissait une forte rotation du personnel et qu'elle avait du mal à collecter des fonds. Alors même que le champ démocrate commençait à se rétrécir et à se consolider autour des premiers candidats, ses chiffres dans les sondages n'ont pas augmenté et elle a abandonné la course avant les premières primaires.

Puis, à l'été 2020, Joe Biden l'a choisie comme colistière, la décrivant comme "une combattante intrépide pour les petites gens et l'une des meilleures fonctionnaires du pays".

Malgré les contraintes liées à la pandémie de COVID-19, elle s'est révélée être une candidate convaincante lors de la course de 2020, livrant une performance efficace lors du débat contre le vice-président de Trump, Mike Pence.

Lorsqu'elle et Joe Biden ont remporté l'élection, Harris est devenue la première femme, la première personne noire et la première personne d'origine sud-asiatique à occuper le poste de vice-président des États-Unis d'un seul coup.

La période de vice-présidence de Mme Harris s'est toutefois révélée compliquée.

Des débuts difficiles

L'administration Biden a débuté dans l'ombre de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole, alors que la pandémie continuait de tuer des milliers d'Américains et que l'économie peinait à s'en sortir.

Dans ce contexte, Joe Biden confie à Kamala Harris un portefeuille de dossiers épineux, parmi lesquels l'immigration et le droit de vote - des questions qui divisent profondément et qui ne peuvent être abordées que par le biais d'une législation majeure, ce qui exige le soutien d'une supermajorité au Sénat que les démocrates n'ont pas.

Mme Harris s'est donc retrouvée à devoir défendre des réformes radicales qui n'avaient aucune chance d'aboutir au Capitole. Ses efforts pour s'attaquer aux problèmes d'immigration vieux de plusieurs décennies n'ont pas été facilités par une interview tristement célèbre dans laquelle elle s'est visiblement hérissée lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas encore rendue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Il y a également eu un flux constant d'articles négatifs sur l'atmosphère du bureau de Mme Harris, qui a connu un taux de rotation du personnel étonnamment élevé au cours des premières années de l'administration, et des personnes extérieures ont fait des spéculations peu flatteuses sur l'importance réelle de son rôle.

Toutefois, lorsque la campagne de réélection de Joe Biden s'est mise en branle, Kamala Harris a repris le chemin de la campagne, où elle a prouvé une fois de plus qu'elle était capable d'attirer et d'enthousiasmer une foule, alors même que le président vieillissant éprouvait de plus en plus de difficultés à le faire.

Lorsqu'il est apparu clairement que le parti s'opposait à la perspective d'une nouvelle candidature de Joe Biden, les spéculations selon lesquelles elle serait le successeur naturel se sont immédiatement multipliées, donnant lieu à une explosion de mèmes reprenant son rire caractéristique et l'invocation répétée d'un des dictons préférés de sa mère : "Tu crois que tu viens de tomber d'un cocotier ?".

Il reste à voir si Kamala Harris peut faire mieux que le président Biden, dont les sondages sont anémiques et la collecte de fonds en baisse, et il n'est pas encore certain qu'elle sera confrontée à un candidat à l'investiture.

Toutefois, le soulagement provoqué par le retrait de Joe Biden devrait insuffler une nouvelle énergie et un nouvel optimisme au sein de son parti, du moins à court terme - et les attaques bien rodées de la campagne Donald Trump sur l'âge du président sont maintenant devenues caduques.

Ce qui est plus embarrassant pour sa rivale, c'est que l'électorat se souvient déjà qu'avant de se lancer lui-même dans la politique, il a personnellement fait un don aux deux campagnes californiennes de sa future rivale.