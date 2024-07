Ce vendredi soir à Paris, place au spectacle olympique sur la Seine

Par euronews avec agences

Des centaines de millions de téléspectateurs auront les yeux tournés vers Paris ce vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

PUBLICITÉ

Après une décennie d'attente le grand jour approche enfin. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris aura lieu ce vendredi à partir de 19 h 30.

Une cérémonie qui s'annonce historique. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, la celle-ci n'aura pas lieu dans un stade mais sur la Seine, devant plus de 300 000 spectateurs.

Plus de 10 000 athlètes issus de 206 délégations défileront à bord de près de 100 bateaux pour un spectacle durant près de 4 heures.

Historique et sous très haute sécurité : près de 45 000 forces de l'ordre vont être déployées, des quartiers entiers ont été bouclés depuis une semaine. Et l'espace aérien sera fermé sur 150 km à la ronde.

Une organisation minutieuse qui a nécessité plus de trois ans de préparation. Quelle que soit la météo ou le débit de la Seine vendredi soir, les organisateurs insistent sur le fait qu'ils sont prêts à tout type de scénario.

Arnaud Daniel, directeur Seine Sodexo Live Boat : "Le défilé et la cérémonie vont très très bien se passer. Aucune raison de s'inquiéter. Si le débit de la rivière augmente un tout petit peu, pas de problème, on adaptera juste la vitesse. Nous passerons par exemple de neuf kilomètres à l'heure à dix kilomètres à l'heure, mais ce n'est pas un problème."

Une prouesse impressionnante menée par l'acteur et réalisateur Thomas Jolly. Il a travaillé main dans la main avec plusieurs dramaturges, chorégraphes et historiens pour imaginer un spectacle extravagant mettant en valeur l’histoire, l’art et la culture de France avec 12 tableaux géants qui seront exposés.

Damien Gabriac, dramaturge de la cérémonie d'ouverture : "L'inspiration pour l'écriture du scénario, c'est bien sûr la France. Evidemment, le grand catalogue de la France, qu'il s'agisse de son patrimoine, ou de sa culture, riche depuis des siècles. Et Paris et ce parcours, qui borde aussi de grands monuments parisiens qui sont riche en culture et en histoire. Le Louvre par exemple, qui est connu dans le monde entier et est le musée le plus visité au monde, alors oui, c'est ce qui nous a inspiré."

L'équipe olympique grecque ouvrira la voie selon la tradition et la délégation française sera le dernier bateau à naviguer. Le contenu du spectacle a été gardé secret, mais quelques grands noms ont été mentionnés, comme d'éventuelles performances de chanteuses comme Céline Dion, Lady Gaga et la sensation franco-malienne Aya Nakamura.