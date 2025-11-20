Corée du Sud : un ferry s'échoue sur une île inhabitée, les 267 passagers secourus

Selon les premiers éléments de l'enquête, le timonier, distrait par son téléphone portable, aurait laissé le pilote automatique dans une zone qui nécessitait une conduite manuelle. Une enquête a été ouverte.
Un ferry transportant 267 personnes, dont 246 passagers, s'est échoué, ce mercredi 19 novembre en fin de journée, sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud, ont indiqué les garde-côtes.
L'incident s'est produit alors que le navire faisait route entre l'île méridionale de Jeju et la ville portuaire de Mokpo, selon un communiqué.
Trois personnes ont été légèrement blessées avant que les autorités ne viennent secourir les passagers et les conduire vers un port voisin. Une vingtaine de bateaux et un avion ont été mobilisés pour l'opération.
Selon un rapport préliminaire, le navire se trouvait dans une zone nécessitant une navigation manuelle. Mais le timonier, distrait par son téléphone portable, a laissé le pilote automatique.
Les garde-côtes sud-coréens ont assuré enquêter sur l'accident pour en déterminer les causes exactes. Ils ont annoncé avoir arrêté deux personnes, soupçonnées de négligence grave.