Des cris perçants, des soldats masqués et des rafales de coups de feu résonnent dans une station de métro berlinoise peu après minuit.

L'air sent la poudre à canon et un épais brouillard recouvre le quai. À travers la fumée, on aperçoit à peine une rame de métro jaune, immobilisée sur les rails.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'un exercice.

Un groupe d'une trentaine de soldats du bataillon de garde de la Bundeswehr s'entraîne à réagir à une attaque contre la capitale allemande.

Plus connu pour ses fonctions protocolaires, un peloton de l'unité s'entraîne au cœur de Berlin pour remplir son rôle réel en cas d'urgence : protéger le gouvernement fédéral.

L'exercice, baptisé « Bollwerk Bärlin III », a réuni environ 300 participants du 17 au 21 novembre pour répéter le pire des scénarios.

Aux premières heures de mercredi, Euronews et d'autres médias ont eu accès à l'opération.

Outre les 30 soldats du peloton, des acteurs incarnant des civils blessés et des équipes de soutien supplémentaires ont porté le total à environ 50 personnes pour l'exercice de mercredi matin.

Un soldat en route vers le train Johanna Urbancik / Euronews

Aussi réaliste que possible

Dans le scénario de l'exercice, le Bundestag a déclaré l'état d'urgence, Berlin ayant besoin d'être défendue. La mission des soldats consiste à combattre des « forces irrégulières » qui ont violemment arrêté un train transportant plusieurs de leurs camarades et un certain nombre de civils.

Dans ce scénario, les assaillants sont décrits comme des séparatistes fictifs de la région de Havelland, dans le Brandebourg.

Des coups de feu et les cris des soldats blessés résonnaient dans la gare tandis que l'unité sprintait sur le quai en direction du train. Afin de garantir le bon déroulement des opérations, les troupes avaient préalablement suivi une formation spécialisée auprès de la société de transport berlinoise BVG.

Ils y ont reçu des instructions détaillées sur les éléments importants à prendre en compte dans une véritable station de métro : avant que le premier soldat ne mette le pied sur la voie, le conducteur du train doit court-circuiter le rail d'alimentation. Si cette étape est oubliée, le premier soldat serait déjà « perdu », sans même que l'ennemi n'ait eu à intervenir.

Les soldats ont atteint un à un le train BVG contesté, mais seules leurs silhouettes étaient visibles dans la brume.

Au bout de quelques minutes, une femme est emmenée par les soldats. Il semble que les assaillants séparatistes aient été rapidement arrêtés, du moins certains d'entre eux.

Mais la situation restait loin d'être simple pour les spectateurs : des cris continuaient de retentir à l'intérieur du train. « Ma jambe », hurlait quelqu'un, et une autre voix criait : « Laissez-moi ici ».

Soldats "blessés" lors de l'exercice « Bollwerk Bärlin III » Johanna Urbancik / Euronews

Selon le principe « un pour tous et tous pour un », ce dernier est ignoré par ses coéquipiers. Les blessés ont été récupérés les uns après les autres et mis en sécurité. Certains ont été transportés le long des rails dans le tunnel sombre, d'autres ont été hissés sur un chariot et roulés jusqu'à la plate-forme, hors de danger.

Les blessures doivent être traitées avec autant de sérieux pendant l'exercice que dans des situations réelles, a expliqué Johannes, un soldat de la deuxième compagnie, après l'exercice.

« Si quelqu'un devant moi crie, je veux faire encore mieux. Je veux absolument aider », a-t-il déclaré. Une fois le train sécurisé et les soldats blessés évacués, les troupes et les journalistes qui les accompagnaient sont retournés sur le quai.

Là, nous avons été accueillis par les acteurs jouant le rôle des blessés, allongés ou assis par terre, gémissant de douleur. Nous avons entendu d'autres cris de détresse, mais en l'absence de menace immédiate, les soldats ont pu administrer les premiers soins. Ils étaient protégés par un tireur d'élite allongé par terre à proximité, son fusil chargé et prêt à tirer.

Une attaque dans le métro est-elle réaliste ?

Une scène effrayante, mais lors de cet exercice, aucune munition réelle n'a été utilisée, seulement des balles à blanc. La station a également été suspendue du service régulier, permettant aux soldats de s'entraîner sans effrayer les voyageurs berlinois.

Mais dans quelle mesure une opération dans le métro de la capitale allemande est-elle réaliste ? « Très réaliste », a déclaré le commandant du bataillon de garde, Maik Teichgräber.

Pour l'unité, se déplacer dans le réseau du U-Bahn est en fait plus facile : cela évite le trafic routier et permet de déplacer rapidement les troupes d'un point A à un point B.

Soldats "blessés" de la Bundeswehr lors de l'exercice « Bollwerk Bärlin III » Johanna Urbancik / Euronews

Comme le bataillon de garde sera déployé à Berlin même, son entraînement doit avoir lieu directement dans la ville, et pas seulement sur des terrains d'entraînement militaires. Cela permet aux soldats de se familiariser avec la configuration urbaine complexe de la capitale.

« C'est pourquoi nous nous entraînons ici, entre autres endroits, dans le tunnel de la station Jungfernheide, afin de nous améliorer constamment et d'être prêts à être déployés », a ajouté Teichgräber.

Stress, adrénaline et esprit d'équipe

Bastian, un soldat d'une vingtaine d'années de la deuxième compagnie, a trouvé l'exercice dans la station de métro épuisant et stressant, mais a admis que « c'était quand même amusant » et que l'unité « s'était bien adaptée » à cette situation de forte pression.

Bastian, soldat dans la deuxième compagnie du bataillon de garde Johanna Urbancik / Euronews

Même dans le cadre de cet exercice, la situation géopolitique en matière de sécurité n'a pas été ignorée. Si la brochure accompagnant « Bollwerk Bärlin III » souligne que, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022 et le changement qui en a résulté dans le paysage sécuritaire, une défense nationale et alliée efficace est revenue au premier plan, la Russie n'est pas explicitement désignée comme l'ennemi dans le cadre de cet exercice.

La guerre d'agression menée par Moscou a toutefois entraîné un renforcement militaire en Allemagne. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a appelé la Bundeswehr à se mettre « en état de combat » le plus rapidement possible.

Pour Bastian, la question de savoir s'il est « prêt au combat » appelle une réponse affirmative sans équivoque. Il admet toutefois que la Bundeswehr a encore besoin de soldats supplémentaires. Il s'est engagé volontairement, mais ne prévoit pas de rester longtemps dans l'armée, car il souhaite rejoindre la police, principalement pour rester près de chez lui.

Johannes, un autre jeune soldat de la deuxième compagnie du bataillon de garde, s'est également engagé volontairement dans la Bundeswehr. Il a déclaré à Euronews que sa décision était motivée par son développement personnel et le renforcement de son caractère.

Johannes, soldat dans la deuxième compagnie du bataillon de garde Johanna Urbancik / Euronews

« Lorsque la guerre d'agression contre l'Ukraine a commencé, j'ai personnellement décidé que je voulais faire quelque chose pour l'Allemagne », explique le soldat, qui vient tout juste d'avoir 20 ans.

Pour les troupes, « Bollwerk Bärlin III » se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Outre la station de métro Jungfernheide, l'exercice se déroulera également au centre de formation de la police de Ruhleben, appelé FightingCity, et sur le site de l'ancienne usine chimique de Rüdersdorf.