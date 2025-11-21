Bangladesh : au moins 8 morts et plus de 300 blessés après un puissant séisme

Au moins 8 personnes sont mortes et 300 autres ont été blessées lors d'un fort séisme de 5.5 à Dacca au Bangladesh et dans sa proche région. Parmi les personnes décédées, figurent deux enfants selon le ministère de la Santé.

Le bilan pourrait fortement s'alourdir dans les prochaines heures selon les autorités.

Le tremblement de terre s'est produit en fin de matinée peu avant 11 heures, heure locale, et son épicentre se situait à environ 25 kilomètres de la capitale.

À Dacca, la panique a été forte, et des habitants sont sortis dans les rues pour se protéger.

Certains experts disent qu’il s’agit du séisme le plus fort ressenti dans cette région depuis plusieurs années.

La secousse a fait osciller et trembler des bâtiments et beaucoup se sont effondrés.

L'institut géologique américain (USGS) a indiqué que le séisme s'est produit à une profondeur d'environ 10 kilomètres, et qu'il a été ressenti jusqu'à Calcutta en Inde à plus de 300km de l'épicentre. Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés chez le voisin indien.

L'agence américaine a également indiqué que des centaines de répliques se sont produites dans les heures qui ont suivi la secousse.

Des gens se rassemblent devant une ruelle étroite dans la vieille ville où un toit et un mur se sont effondrés. AP Photo

Selon l'USGS, bien que le nord et le sud-est du Bangladesh soient des régions sismiquement actives en raison des interactions entre les plaques indienne et eurasienne, la région centrale du pays est en général moins active.

L'USGS indique que depuis 1950, seuls 14 séismes, d'une magnitude de 5,5, dont deux de magnitude 6, se sont produits dans un rayon de 250 kilomètres autour du séisme de ce vendredi.

Des experts avertissent également que le Bangladesh, un pays de 170 millions d'habitants, est peu préparé à des séismes de plus forte magnitude qui pourraient causer beaucoup de dégâts.

Vue aérienne générale de la vieille ville où des toits et les murs se sont effondrés après un tremblement de terre à Dhaka, au Bangladesh, le vendredi 21 novembre. AP Photo

La capitale, qui compte environ 2,1 millions de bâtiments, est particulièrement exposée à ce risque.