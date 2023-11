La région polonaise de Podlachie est en train de construire son écosystème dédié à l'innovation dans l'agriculture, l'alimentation et la santé. Nous découvrons quelques-unes de ses initiatives.

La région polonaise de Podlachie est la première du pays en termes de production de lait dans le pays, mais aussi un leader dans la fabrication de machines agricoles. Elle a lancé un projet appelé "Agricultural Valley 4.0" afin de mettre en relation ces industries avec des start-up, des universités, des instituts de recherche, des investisseurs et des autorités publiques dans le but de créer un écosystème dédié à l'innovation.

Des distributeurs de repas fraîchement préparés par des producteurs locaux

Dans cet épisode de Focus, nous nous entretenons avec Tomasz Kurzynka, cofondateur de la start-up Ideal Bistro. L'entreprise a imaginé une solution ingénieuse pour apporter des repas sains et fraîchement préparés, provenant de producteurs locaux, sur le lieu de travail. Les employés choisissent leur repas sur une application et le récupèrent ensuite, dans des distributeurs automatiques appelés "foodomats".

De l'alimentation à la santé

Cette technologie permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et de prévoir la quantité de nourriture à produire par les agriculteurs, leur assurant ainsi un revenu garanti. L'entreprise travaille aujourd'hui aux côtés de diététiciens et utilise l'intelligence artificielle pour créer des repas sur-mesure, adaptés aux besoins de chacun en termes de santé et de nutrition.

Nous nous entretenons avec Sylwia Naliwajko, diététicienne clinique à l'Université médicale de Białystok et cofondatrice de la start-up NutriDesign Lab. Elle nous explique comment ses produits intègrent des aliments dits fonctionnels pour aider les personnes âgées à prévenir les maladies neurodégénératives.

Soutien aux start-up

La priorité de la Podlachie pour les cinq prochaines années est de développer le nombre de start-up locales dans les domaines de l'AgriTech, la FoodTech et la HealthTech, en créant des programmes d'incubation et d'accélération et en les mettant en relation avec des investisseurs extérieurs.