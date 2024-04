Les interactions entre l'IA et l'homme devenant de plus en plus inévitables, The Exchange s'interroge sur l'impact de la révolution de l'IA sur nos entreprises à l'avenir.

L'intelligence artificielle existe depuis des décennies, mais au cours des deux dernières années, l'homme a radicalement changé ses interactions avec cette technologie. La plupart des gens dans le monde ont croisé l'IA aujourd'hui, sans même s'en rendre compte. Cela s'explique en partie, car il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre l'homme et la machine, à mesure que le rythme de développement de l'IA s'accélère. Le Forum économique mondial a révélé que 75% des entreprises interrogées utiliseraient l'IA au cours des cinq prochaines années. Dans cet épisode de The Exchange, le président du Forum économique mondial, Borge Brende, nous fait part de son point de vue sur l'impact mondial de l'IA. Nous écoutons également Sachin Dev Duggal, PDG de Builder.ai, une société de logiciels basée à San Francisco, qui nous explique comment l'IA impactera les entreprises à l'avenir.