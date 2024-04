Le port de Bakou : plaque tournante du commerce eurasiatique s’étend et accélère sa croissance

Le port de Bakou, stratégiquement situé sur la mer Caspienne, se développe pour répondre aux demandes du commerce mondial tout en accordant la priorité à la durabilité et en investissant dans des projets locaux.

PUBLICITÉ

Le port de Bakou, en Azerbaïdjan, est le plus ancien et le plus stratégique port de la mer Caspienne. Implanté sur une route commerciale entre l’Est et l’Ouest, il est une destination mondiale pour le transport et la logistique, et la connectivité est la clé de son succès.

Taleh Ziyadov, directeur général du port de Bakou, explique que les perturbations et les guerres mondiales ont mis en évidence l’importance des chaînes d’approvisionnement. Il a expliqué à Euronews que le port étant situé au milieu de l’Eurasie centrale, il est un carrefour incontournable pour toutes les directions. « Aujourd’hui, le port de Bakou est en passe de redevenir la plaque tournante cinq étoiles du XXIe siècle qui non seulement connectera les continents, mais contribuera aussi directement au développement économique de la région », a-t-il ajouté.

Les parties prenantes du port ont clairement l’ambition de s’adapter et de se développer pour répondre aux demandes croissantes du commerce mondial. L’an dernier, son volume de manutention a atteint 7,3 millions de tonnes, soit une augmentation de 51 pour cent par rapport à 2020. Ziyadov a ajouté : « Nous avons une très bonne équipe opérationnelle qui utilise des indicateurs clés de performance pour évaluer la rapidité avec laquelle les cargaisons doivent être traitées. Tous ces éléments ont vraiment contribué à l’augmentation des cargaisons et ont renforcé la confiance que de nombreux clients internationaux accordent au port de Bakou. »