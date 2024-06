La troisième conférence internationale sur le déminage a eu lieu à Bakou et Zangilan, en Azerbaïdjan, l’une des cinq nations les plus minées au monde.

Plus de 300 représentants de 75 pays se sont réunis pour déterminer comment mobiliser des ressources financières dans le but de réduire l’impact environnemental des mines terrestres et d’autres restes explosifs de guerre.