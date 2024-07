Le secteur mondial de la santé est évalué à 9 000 milliards d’euros, soit 11 pour cent du PIB mondial. Ce marché immense est transformé par les progrès de la robotique et de l’IA. En outre, de nouvelles applications permettent aux patients de prendre le contrôle de leurs propres données de santé.

The Exchange s'est entretenu avec des médecins spécialistes de l'hôpital Aman au Qatar, qui ont constaté que l'IA et la robotique améliorent considérablement les soins dispensés aux patients.

Selon l'analyse du Forum économique mondial, le marché mondial des soins de santé vaut près de 9 000 milliards d’euros. Le secteur connaît une croissance rapide et représente désormais 11 pour cent du PIB mondial. Cet épisode de The Exchange explore les dernières tendances technologiques à l'origine de cette croissance.

GE HealthCare est l'une des plus grandes entreprises de technologie médicale au monde. Le chiffre d'affaires du groupe a presque atteint 20 milliards d’euros l'année dernière. Elie Chaillot, président et chef de la direction de GE HealthCare International, s’exprime au micro de The Exchange sur la façon dont l’entreprise investit dans l'avenir des soins de santé en déployant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et de robotique. M. Chaillot explique comment l'investissement dans cette technologie est susceptible d'avoir un impact sur les patients et les entreprises.

Cette édition de l'émission présente également le Dr. Bertalan Mesko. Futuriste médical ayant présenté ses inventions à des institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé et les universités de Yale, Stanford et Harvard pour s'assurer que la technologie répond aux besoins des patients, Dr. Mesko dévoile les dernières inventions et avancées en matière d'équipements médicaux.