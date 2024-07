Après une baisse des taux d'intérêt en juin, la Banque centrale européenne (BCE) a pris la décision de les maintenir en juillet, une décision attendue par la plupart des acteurs du marché.

La BCE a annoncé sa décision de maintenir ses taux d'intérêt directeurs lors de sa réunion du 18 juillet.

Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement - c'est-à-dire le taux que les banques paient lorsqu'elles empruntent de l'argent à la BCE pour une semaine - a été maintenu à 4,25 %.

Le taux de facilité de dépôt - que les banques peuvent utiliser pour effectuer des dépôts à vue auprès de l'Eurosystème - reste à 3,75 %, et le taux de facilité de prêt marginal - qui permet aux banques d'obtenir des crédits à vue auprès de l'Eurosystème - a été maintenu à 4,50 %.

Maintenir les taux pour mieux lutter contre l'inflation

Dans un communiqué publié après l'annonce de la décision, la BCE a déclaré que sa priorité était d'assurer le retour au plus tôt de l’inflation au niveau de son objectif de 2 % à moyen terme.

"[Le Conseil des gouverneurs] conservera les taux directeurs à un niveau suffisamment restrictif, aussi longtemps que nécessaire, pour atteindre cet objectif", peut-on lire dans le communiqué.

Cette décision était largement attendue par les acteurs du marché européen, en l'absence d'une évolution significative des données économiques depuis le mois de juin.

Les prochaines projections macroéconomiques trimestrielles, qui seront réalisées en septembre, permettront sans doute d'y voir plus clair dans le marché économique européen.

Une inflation en légère baisse en Europe

Le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 2,5 % en juin 2024, contre 2,6 % en mai. Un an plus tôt, il était de 5,5 %. Dans l'Union européenne, le taux était de 2,6 % en juin 2024, contre 2,7 % en mai, selon les données publiées mercredi par Eurostat.

Les taux annuels les plus faibles ont été enregistrés en Finlande (0,5 %), en Italie (0,9 %) et en Lituanie (1,0 %). Ils étaient les plus élevés en Belgique (5,4 %), en Roumanie (5,3 %), en Espagne et en Hongrie (3,6 % chacun). Par rapport à mai 2024, l'inflation annuelle a baissé dans dix-sept États membres, est restée stable dans un et a augmenté dans neuf.

"En juin 2024, la contribution la plus élevée au taux d'inflation annuel de la zone euro a été apportée par les services (+1,84 point de pourcentage, pp), suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,48 pp), les biens industriels non énergétiques (+0,17 pp) et l'énergie (+0,02 pp)", précise Eurostat.