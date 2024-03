La hausse des températures et les phénomènes météorologiques extrêmes ont un impact global sur l'agriculture, et par conséquent sur l'inflation des produits alimentaires.

PUBLICITÉ

L'augmentation des températures moyennes pourrait entraîner une hausse de l'inflation alimentaire annuelle de 3,2 % et de l'inflation globale de 1,18 % d'ici à 2035, selon une nouvelle étude de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact climatique (PIK).

Dans cette étude, les scientifiques ont examiné comment les facteurs climatiques tels que les températures élevées et les précipitations extrêmes ont affecté l'inflation par le passé.

"En examinant plus de 27 000 observations issues de données historiques, nous avons constaté que l'augmentation des températures a tendance à faire grimper les prix des denrées alimentaires, en particulier dans les régions et les saisons chaudes", affirme le Dr Max Kotz, l'un des auteurs de l'étude.

"Dans les conditions climatiques futures, ces impacts pourraient devenir importants, environ 1 à 3 points de pourcentage par an sur l'inflation alimentaire d'ici 2035, menaçant les mandats de stabilité des prix des banques centrales telles que la BCE, qui vise à maintenir l'inflation en dessous de 2 %".

Dans le même temps, l'inflation globale pourrait augmenter de 0,32 à 1,18 % par an en moyenne à l'échelle mondiale, selon l'étude.

La hausse et l'instabilité des prix menacent le bien-être économique et humain ainsi que la stabilité politique, note le rapport, citant que la crise du coût de la vie de 2021-2022 a fait basculer 71 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté à travers le monde, selon les Nations unies.

L'inflation due au climat touche aussi bien les pays riches que les pays pauvres

L'inflation alimentaire et l'inflation globale devraient être affectées par le réchauffement climatique dans les pays à revenu élevé comme dans les pays plus pauvres.

L'inflation augmente avec la hausse des températures, surtout en été et dans les régions chaudes des basses latitudes, où elle persiste tout au long de l'année. C'est pourquoi les pays du Sud, en particulier l'Afrique et l'Amérique du Sud, seront les plus touchés, selon l'étude.

Dans l'hémisphère Nord cette l'inflation est plus saisonnière, atteignant un pic en été.

Selon le rapport, une augmentation d'un degré Celsius de la température mensuelle moyenne a un impact sur les prix pendant un an, tout comme un excès de pluie, mais les impacts sur les prix ne sont que de courte durée lorsqu'ils proviennent d'un excès de sécheresse.

L'étude s'est intéressée de près à l'été européen extrêmement chaud de 2022, au cours duquel la chaleur et la sécheresse ont eu un impact considérable sur l'agriculture et l'économie.

"Nous estimons que l'extrême chaleur de l'été 2022 a augmenté l'inflation des denrées alimentaires en Europe d'environ 0,6 %. Le réchauffement futur prévu pour 2035 pourrait amplifier l'impact de ces extrêmes jusqu'à 50 %", ajoute Max Kotz.