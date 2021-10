A Lyon, une immersion son et lumière dans la cathédrale Saint-Jean

A un mois du Festival des Lumières qui illumine la ville de Lyon chaque année, c'est l'intérieur de la Cathédrale Saint-Jean, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, qui est mis en lumière.

500 spectateurs assistent deux fois par jour à "Lyon, Born of Light. Time of the Builders" (Lyon, née de la Lumière. Le Temps des Bâtisseurs), qui raconte l'histoire de la fondation de Lyon.

La mise en son et lumière permet en effet de redécouvrir l'architecture du bâtiment.

Damien FONTAINE, concepteur du spectacle : "C'est une première, à la fois par l'immersion que l'on a créée à 360 degrés, et le fait aussi, évidemment, que l'on intègre à toute la partie immersive l'image des participants, des figurants, de chair et d'os, qui finalement apportent cette plus-value humaine importante pour un tel lieu."

Près de 150 acteurs et figurants s'intègrent parfaitement au show, grâce à un énorme travail en amont de modélisation et de répétition. Un long processus : "On travaille d'abord sur une modélisation des lieux. On crée le modèle 3D de la cathédrale. C'est un peu comme un origami, c'est-à-dire que l'on va déplier l'ensemble des façades intérieures pour recréer une sorte de déplié de toute la partie intérieure de la cathédrale. Cela oblige à créer non pas un film, mais une vingtaine de films (qui) sont autant de vues différentes."

Une performance technologique et artistique permettant de (re)découvrir le patrimoine historique et architecturale de la "capitale des Gaules".

Le show est visible à Lyon jusqu'au 11 novembre.