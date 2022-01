La France s'apprête à célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, un auteur moderne

Le 15 janvier prochain, la France et le monde du théâtre fêteront les 400 ans de la naissance de Molière.

A son actif, d'innombrables pièces qui ont traversé les siècles et sont devenues des classiques de la littérature.

Au Lycée Montaigne de Paris, des étudiants reprennent plusieurs pièces de Molière qui ont une résonance très actuelle, notamment à propos de la condition des femmes.

_ "__Molière a créé beaucoup de personnages qui étaient très modernes,_ explique Hannah Bendel, élève de terminale. A son époque on le voyait pas vraiment, c'était très mal vu. Mais maintenant quand on relit les pièces, quand on revoit des spectacles et tout, on comprend que ça va tellement plus loin et qu'en fait il avait imaginé des personnages qui étaient beaucoup plus forts et qui auraient un impact tellement plus fort plus tard."

A travers la comédie et la farce, Molière dénonce le pouvoir des hommes, mais aussi leur crainte des femmes comme dans L'école des femmes, immense succès à l'époque, qui évoque la peur du cocufiage chez le mari.

Les femmes n'y sont pas des ingénues, et savent tirer partie des situations, avec beaucoup de liberté et de modernité.

"Dans le théâtre de Molière, explique l'actrice et metteur en scène Sandra Faure qui dirige les jeunes, la place des femmes est extrêmement importante. Molière avait une vision de la liberté des femmes qui était très forte. Il a une manière d'en parler qui est très singulière donc c'était très intéressant avec tout ce qui se passe, ce qui est dans l'air du temps avec MeToo etc c'était très intéressant de faire un parallèle et de voir toute la modernité de la pensée de Molière il y a 400 ans, voir à quel point ça nous parle aujourd'hui."

De nombreuses manifestions et des hommages auront lieu cette année en France et dans toute l'Europe, pour le grand Molière.