MC Solaar et son Big Band enflamment "Jazz à Vienne"

Un théâtre antique, écrin majestueux pour l'un des plus anciens festivals jazz en Europe : "Jazz à Vienne" a lancé sa 41ème édition mercredi dans le sud-est de la France. Pendant deux semaines, près de 200 concerts sont au programme. Et c'est un pionnier du rap français qui a ouvert le bal. Mc Solaar à la tête de son New Big Band Project a offert un savoureux melting-pot de ses trois premiers albums.

Euronews l'a rencontré. "_C'est une renaissance, et le fait que l'on soit à Jazz à Vienne, c'est qu'à l'époque -de mes premiers albums - une de mes inspirations c'était le jazz, les compositeurs samplaient du jazz ou mixaient "jazz", c'était plus musical que "boom-boom". On retrouve cela, c'est un grand plaisir._Et le fait que nous jouions avec un Big Band, on est une trentaine de personnes sur la scène et c'est extraordinaire."

MC Solaar à "Jazz à Vienne" le 29/06/2022 Euronews

Un rap poétique et malicieux face à un public conquis. Sans chichi, avec classe et finesse, Claude MC pioche dans tous les styles et sur tous les continents.

"Tour du monde en 45 tours"

"J'appelle cela le "Tour du monde en 45 tours": on a tous les genres musicaux, on a quelque fois des histoires comme celles des griots africains. Il y a la puissance de la musique américaine avec le rap, et on a même fait venir la France avec Serge Gainsbourg que l'on avait samplé... La musique adoucit les moeurs, et elle n'a pas de frontières : cela a toujours été un credo", confie-t-il.

30 ans après, insouciante, la magie Solaar continue d'opérer !