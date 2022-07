Ryan Gosling était à Berlin pour la première de 'The Gray Man'

'The Gray Man', le nouveau film avec Ryan Giosling a été tourné presque entièrement en 2021 en Europe, et notamment en France et en République Tchèque. Il a été projeté en plein air dans la cour du Louvre et présenté avec l'équipe du film à Berlin lundi 18 juillet.

Dans ce nouveau film des frères Russo, à qui l'on doit en autres les deux 'Avengers', Ryan Gosling incarne un agent secret particulier...

"C'est un personnage différent de James Bond, plus un Bond col bleu. ... Il ne veut pas être un espion. Il préférerait être plombier ou n'importe quoi d'autre, vous savez, donc une partie du plaisir de ce film est de le voir essayer de sortir de cette vie d'espion et d'avoir une vie normale." Ryan Gosling Acteur

Un film d'action donc, avec de l'humour et du charme, et la présence de Chris Evans en super méchant et de l'actrice cubano-espagnole Ana de Armas...

Le film sort dans plusieurs pays d'Europe en salles et visible sur Netflix à partir du 22 juillet.