Le Motovun Film Festival en Croatie est l'un des plus courus d'Europe du Sud-est

A deux pas de l'Italie et de la Slovénie, Motovun en Croatie accueille chaque année un festival de cinéma aussi charmant qu'exigeant.

Depuis 50 ans, Motovun se transforme en cinéma à ciel ouvert sur les places du village et se veut un petit festival - en tout, sauf dans ses ambitions et sa qualité.

Il est d'ailleurs devenu l'un des festivals de cinéma les plus connus d'Europe du Sud-Est.

" Nous voulons offrir aux gens une magie cinématographique pendant ces cinq jours qui leur permettra de faire une pause et de se détendre. Je pense que nous en avons tous vraiment besoin cette année, et c'est l'idée avec laquelle nous avons en fait élaboré le programme.'' Igor Mirković Directeur du festival

" Cette année, nous avons un mélange de comédies très, très farfelues ; des films politiques qui soulignent certains des messages que nous voulons transmettre, mais aussi beaucoup de films musicaux et tout un programme de films de Suède représentant cent ans de leur cinématographie ". Milena Zajović Programmatrice

Un festival pour tous donc, qui met en avant des films indépendants ou venant de cinématographies éloignées ou méconnues. Plus d'une centaine de films courts et longs sont projetés en cinq jours. Une manière de permettre en avant des films qui ont du mal à se frayer un chemin vers les salles de cinéma et de les montrer à un large public.

Et c'est le film de Panar Panahi, 'Hit the Road', projeté à Cannes cette année et récompensé dans de nombreux festivals européens et internationaux qui a ouvert ce mardi le festival.

Panar Panahi est le fils de Jafar Panahi, l'un des plus grands cinéastes iraniens, et actuellement emprisonné dans son pays.

Le Motovun Film Festival se termine le samedi 30 juillet.