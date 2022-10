Royaume-Uni : Daniel Craig reçoit la même récompense que James Bond

À l'image de celui qu'il a incarné pendant 15 ans, l'acteur britannique Daniel Craig, alias agent 007, a reçu une décoration rare. Il s'est vu remettre le titre de Compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint Georges, des mains de la Princesse Anne, sœur du roi Charles III.

La cérémonie avait lieu ce mardi au château de Windsor.

L'acteur britannique de 54 ans a endossé le smoking du célèbre agent de Sa Majesté dans cinq longs métrages, de "Casino royale" (2006) à "Mourir peut attendre" (2021).

Pour annoncer cette cérémonie, la famille royale a publié une photo de Daniel Craig souriant devant la princesse Anne accompagnée de la réplique mythique de la saga Bond : "Nous vous attendions...".

Cette récompense lui a été délivrée "en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cinéma et au théâtre".

Les liens entre ce James Bond et la famille royale remontent à 2012. Pour les jeux Olympiques de Londres, la reine Elizabeth II avait tourné une vidéo humoristique où dans le rôle de l'espion 007, Daniel Craig, venait la chercher à Buckingham. Le montage laissait croire que la souveraine, alors âgée de 86 ans, embarquait dans un hélicoptère avant de sauter en parachute avec lui au-dessus du stade olympique.

Sorti avec retard pour cause de pandémie de Covid 19 à l'automne 2021, "Mourir peut attendre" ("No Time To Die"), avec la française Léa Seydoux pour la deuxième fois en James Bond girl, a été un très grand succès au box office.

25e opus officiel de la mythique saga sur l'espion britannique, il marquait aussi le dernier James Bond pour Daniel Craig. A l'occasion de sa sortie, la Royal Navy avait nommé l'acteur commandant honoraire, le même grade que son personnage.