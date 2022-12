Les 5 films nominés pour le Prix du public LUX annoncés à Reykjavik

Le Lux Audience Award est un prix attribué au Meilleur film européen après un vote réalisé conjointement par le public et les membres du Parlement européen.

L'annonce des 5 nominés a été faite à Reykjavik samedi 10 décembre à l'occasion de la remise des European Film Awards.

L'Académie du Film européen, constituée de plus de 4000 professionnels, ont choisi 5 films montrant la grande variété du cinéma européen.

Pas de surprise avec 3 des 5 films choisis qui ont déjà connu les grands festivals en 2022, et les récompenses : Sans Filtre (Triangle of Sadness), Palme d'or et meilleur film européen de l'année, Nos Soleil (Alcarràs) de l'espagnole Carla Simón, Ours d'or à Berlin et Close du belge Lukas Dhont, Grand Prix du Jury à Cannes.

La European Film Academy, composée de plus de 4000 professionnels européens, a choisi 5 films qui montrent la grande variété du cinéma européen.

Frédéric Ponsard a rencontré Mike Downey, le Président du conseil d'administration de l'Académie. Pour lui, "Il y a un nombre extraordinaire de réalisateurs très talentueux qui apportent une contribution énorme dans tous les domaines, pas seulement dans celui du divertissement, mais avec l'élément de justice sociale, des droits de l'homme, (sans oublier) la nature cruciale du cinéma pour comprendre qui nous sommes, où en est la société, quels changements doivent être faits, et refléter ces changements."

Parmi les films nominés, le thriller venu de Turquie, Burning Days est un sérieux outsider.

Les films seront sous-titrés dans les 24 langues officielles de l'UE et projetés dans toute l'Europe.

"Le prix du public Lux n'engage pas seulement le public mais aussi nos parlementaires, à reconsidérer, à repenser, à regarder des choses venus de différentes cultures d'une manière différente et, peut-être, à ouvrir leur esprit à des idées, des lieux, des problématiques nouvelles..." Mike Downey Président du conseil d'administration (European Film Academy)

Le dernier nominé est une comédie venue du Portugal, Feu follet.

Le public pourra ensuite voter pour les films jusqu'au 12 juin 2023 sur le site des LUX Awards.