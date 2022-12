Le meilleur du cinéma européen était réuni à Reykjavik, en Islande, ce samedi soir, à l’occasion de la 35e édition des Prix du cinéma européen (European Film Awards ou EFA).

"Triangle of Sadness" ou "Sans filtre" en version française, a raflé quatre prix : meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur et du meilleur acteur.

Palme d’or lors du dernier Festival de Cannes, le film du Suédois Ruben Östlund met en scène des ultra-riches dont le séjour sur une croisière de luxe vire au cauchemar. Une comédie satirique trash qui ne laisse pas indifférent.

"Je me souviens d’une phrase de l’un de mes professeurs qui était également mon mentor lorsque j’étais à l’université, a déclaré Ruben Östlund à Euronews. Quelqu'un lui a demandé : "Le cinéma peut-il changer le monde ?" Il a répondu "Oui, mais tous les films changent le monde". Il s'agit donc d'une compétition pour attirer l'attention, et ce prix est bien sûr un moyen d'attirer l'attention et d'augmenter le nombre de spectateurs dans les salles de cinéma, de faire en sorte que plus de gens regardent le film. Si vous avez un message, et que vous pensez qu'il est important, c'est une bonne chose de se battre pour cela".

"Triangle of Sadness" est un bel exemple de coproduction européenne qui a réuni la Suède, l'Allemagne, la France, la Grèce, la Turquie, le Danemark et le Royaume-Uni.