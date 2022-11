Animal de Cyril Dion remporte le Prix du jeune public européen

Chaque année, des milliers d'adolescents de toute l'Europe regardent trois films nominés par l'Académie du Film Européen et choisissent un gagnant pour le Prix du jeune public.

Il s'agit d'une catégorie officielle des European Film Awards qui se tiendront à Reykjavik le 10 décembre et qui récompensent le meilleur du cinéma européen.

Le lauréat de cette année est Animal, réalisé par Cyril Dion, réalisateur et militant écologiste français. Le directeur de l'Académie, Matthijs Wouter Knol, nous présente le Prix.

"Nous invitons les jeunes entre 12 et 14 ans à regarder trois films nominés venus de toute l'Europe et le film Animal de Cyril Dion en faisait partie. Ils ont regardé les films, se sont réunis à l'avance pour le jour d'annonce du Prix du jeune public, c'est-à-dire un mois avant les autres Prix du film européen." Matthijs Wouter Knol PDG et directeur de la European Film Academy

Dans Animal, Cyril Dion et deux adolescents, Bella et Vipulan, rencontrent des scientifiques et des militants du monde entier. Ils sont à la recherche d'une autre façon de vivre aux côtés des autres espèces, en tant que cohabitants plutôt que prédateurs.

Le gagnant a été choisi par de jeunes issus de 42 pays européens. Ils ont regardé les films en ligne ou lors de projections qui ont eu lieu dans plus de 70 villes européennes.

"C'est un projet qui s'est surtout développé à l'époque où les projections n'étaient possibles qu'en ligne. Il était beaucoup plus facile d'atteindre un grand nombre de jeunes qui ne pouvaient pas venir au cinéma. Et maintenant, ça leur semble aussi naturel d'aller au cinéma que de continuer à regarder les films en ligne." Matthijs Wouter Knol PDG et directeur de la European Film Academy

Animal et les deux autres films nominés sont visibles sur le site du Young Audience Award.

Les autres Prix des European Film Awards seront remis à Reykjavik le 10 décembre.