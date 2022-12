Le chanteur du légendaire groupe britannique de Ska The Specials est mort, Terry Hall avait 63 ans, il était une des figures phare du monde de la musique et de l'Angleterre des années 80.

Terry Hall était le chanteur du plus célèbre des groupes de ska des années 80, The Specials avait fait revivre le genre et ses morceaux continuent d'inspirer aujourd'hui bon nombre d'artistes à travers le monde : Terry Hall était né à Coventry en 1959, il est mort à l'âge de 63 ans.