Le meilleur des arts et de la culture en Europe dans notre rendez-vous hebdomadaire

MAXXI Roma

Bob Dylan - Retrospectrum

Rome, Italie

Jusqu'au 30.04.23

Le MAXXI de Rome présente une exposition inédite en Europe sur l'une des icones de notre temps : Bob Dylan, chanteur, compositeur, écrivain -il a reçu le Prix Nobel de littérature en 2016- et aussi peintre, on le découvre dans cette exposition intitulée "Retrospectum".

Des peintures à l'huile, des acryliques, des aquarelles, des dessins à l'encre, des pastels et des fusains, sa palette est aussi grande que son talent...

Musée du Prix Nobel

Eternal Life - La vie éternelle

Stockholm, Suède

Jusqu'au 29.01.23

Science, art et histoire culturelle se rencontrent au Musée du Prix Nobel à Stockholm.

L'exposition explore le thème de la "vie éternelle" chez l'humain, un mythe qu'on cherché à atteindre de nombreux scientifiques dans leur recherche, et notamment certains Prix Nobel.

En croisant des oeuvres d'art et des installations sur les grandes découvertes de l'humanité, l'exposition offre une approche originale et novatrice de la vulgarisation de la science.

Musée de l'architecture

La ville en pain d'épices

Londres, Royaume-Uni

Jusqu'au 02.01.23

Un monde miniature fait de pain d'épices et de bonbons ou de guimauve, c'est l'univers fantasmagorique qui est exposé au Musée d'architecture de Londres.

Comme chaque année, des équipes d'architectes, d'ingénieurs et de designers travaillent ensemble pour créer un décor géant en pain d'épices, pour les fêtes de Noël.

Le thème de 2022 est le changement climatique même si les installations sont à la bonne température pour ne pas fondre...