"Aurora's Sunrise" sur le génocide arménien, l'un des meilleurs films d'animation de 2022

"Lorsque j'ai approfondi l'histoire d'Aurora Mardiganian et son témoignage, j'ai compris qu'il s'agissait d'une façon unique de parler de la douleur de ma nation, mais à travers l'histoire universelle et très personnelle d'une jeune fille qui a survécu au génocide sans jamais abandonné et sans perdre son humanité. Et en même temps, elle a toujours essayé d'aider notre peuple."