Des voitures fracassées par la guerre exposées en plein centre d'Helsinki

Chaque début d'année, Helsinki s'illumine pour son LUX Light Festival.

Plus de 30 installations cette année, mais l'une attire particulièrement l'attention. En plein centre de la capitale finlandaise, plusieurs carcasses de voitures détruites par la guerre en Ukraine ont été exposées. Des épaves récupérées et acheminées d'Ukraine vers la Finlande par le designer Tchèque Maxim Velcovsky.

L'installation est composée quatre voitures avec, à côté de chaque voiture, une histoire sur ce véhicule, sa provenance, les circonstances de sa destruction, et aussi des informations sur son propriétaire et de son rapport à son moyen de locomotion anéanti. Elles sont toutes de taille et de modèle différentes mais racontent toutes comment cette voiture a été une partie importante de la vie quotidienne de son propriétaire et comment soudainement elle est parti en fumée...

Pour moi, ces voitures ne sont que des symboles, et aussi pour l'artiste. Elles pourraient tout aussi bien être des bicyclettes ou autre chose. Elles illustrent comment la vie quotidienne peut soudainement s'effondrer". Juha Rouhikoski directeur artistique, Lux Helsinki

Intitulée "The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living" (La possibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un de vivant), cette installation frappe les esprits des spectateurs...

"A mon avis, cela ne peut évoquer qu'une seule émotion, celle d'une tristesse intense. Et c'est formidable qu'une oeuvre qui pousse à la réflexion ait été présentée cette fois-ci à ce festival d'art lumineux. " Karina Kytomaa spectatrice du festival

Tout le monde peut profiter gratuitement des expositions en plein air.

Le Lux Helsinki light festival se prolonge jusqu'au dimanche 8 janvier.