Rendez-vous : le meilleur de la culture en Europe cette semaine

Festival du court-métrage

Clermont-Ferrand, France

Jusqu'au 4 février

C'est le plus grand festival de cinéma au monde dédié au court métrage.

400 films en provenance de plus de 50 pays, d'Europe et du monde entier, qui offre un panorama en temps réel de la création cinématographique d'aujourd'hui.

Entre compétition et rétrospectives, tous les formats, tous les genres, de la fiction au documentaire en passant par l'animation sont projetés pendant plus d'une semaine en Auvergne, au coeur de la France.

**"Gauri Gill"

Louisiana Museum (Humlebaek, Denmark)

Jusqu'au 10 avril**

Le Musée Louisiana au Danemark inaugure l'année 2023 avec une exposition des oeuvres de la photographe indienne Gauri Gill (née en 1970). L'exposition est la première de cette taille en Europe sur le travail de l'artiste et présente plus de 200 oeuvres de ses séries les plus importantes.

Depuis 20 ans, la photographe saisi la vie des communautés rurales marginalisées à l'extérieur des centres urbains de l'Inde. Son approche et ses techniques varient selon les sujets donnant une oeuvre protéïforme et inattendue.

"Dacia, la dernière frontière de la Roumanité"

Musée d'histoire naturelle (Bucarest, Roumanie)

Jusqu'au 31 mars

Enfin, une exposition historique et archéologique qui bat des records en ce moment en Roumanie. au Musée d'histoire naturelle de Bucarest : "Dacia, la dernière frontière de la Roumanité" qui expose tous les objets de cette civilisation pré-romaine qui occupa l'actuelle Roumanie et Moldavie.

Les bracelets daciens, de nombreuses pièces en or et en argent, des ornements, des armes et des céramiques sont exposés, en provenance de 45 musées roumains et moldaves.