Les chasseurs de trésors amateurs à l'honneur au Musée national du Danemark

TAK FOR EN FANTASTISK ÅBNING 🌟 I weekenden slog vi dørene op for vores nye særudstilling "Jagten på Danmarkshistorien"...

"En tant que visiteur, vous serez au plus près du quotidien des détectoristes. Et vous découvrirez les plus importants trésors du Danemark. Vous entendrez également l'histoire du jour où les détectoristes ont trouvé le trésor de Fæsted, le plus grand trésor de l'ère viking."