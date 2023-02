Certains des plus grands noms de l'industrie musicale se sont produits lors du récent festival MDLBEAST Soundstorm.

Tiesto, Marshmello, Post Malone, Bruno Mars et David Guetta faisaient partie des artistes qui ont fait vibrer pendant trois jours les 700 000 spectateurs présents à Riyad. Le plus grand festival de musique du Moyen-Orient attire plus de 200 artistes internationaux et nationaux.

Présent au festival, le très célèbre DJ Khaled a expliqué à Euronews, pourquoi ce festival était si spécial à ses yeux : "Parce ce que ça nous apporte l'unité, la positivité, et l'amour qui nous rassemble tous. La musique, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde n'est qu'amour."

Les femmes à l'honneur au MDLBEAST Soundstorm.

La DJ saoudienne Kayan est une source d'inspiration pour les femmes et les talents locaux dans l'industrie musicale.

"Je pense qu'en tant que femme, vous ne devriez pas avoir plus ni moins d'opportunités que les hommes. Je suis une artiste pour tout le monde. Parce que la musique concerne tout le monde. Je pense donc que les hommes et les femmes ont un rôle identique", a dit la jeune artiste.

"Et pour nous, femmes saoudiennes, avoir l'opportunité d'exprimer la beauté des arts et de la musique que nous pouvons partager avec le monde, c'est quelque chose de très important et nous sommes très heureuses d'avoir cette opportunité", a confié Kayan.

La représentation des femmes est une des priorités pour les organisateurs de MDLBEAST Sandstorm.

"Je m'assure vraiment que nous ayons de la diversité dans nos événements, que ce soit dans la programmation ou avec les participants. Nous nous assurons toujours que notre expérience soit adaptée aux femmes aussi. Je suis peut-être l'une des rares personnes à occuper ce poste, mais j'espère qu'il y aura plus de femmes dans ce milieu", nous a expliqué Nada Al Halabi, directrice de la stratégie de MDLBEAST.

Un festival qui attire le monde entier

Comme les artistes, le public ici était électrique et diversifié, mais les gens avaient une chose commune : ils étaient tous là pour la musique.

Le site du festival s'étend sur plus de 5 km2. Les parcs pour les points de restauration et les artistes de rue ont permis aux festivaliers de se divertir entre les concerts.

C'est définitivement la semaine la plus bruyante de Riyad. Et il y a déjà beaucoup d’idées sur la manière dont le festival va se développer pour les prochaines éditions.