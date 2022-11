Le littoral de la mer Rouge à Djeddah abrite certains des sites de plongée les plus spectaculaires au monde. La sérénité et l'impression d'immensité sont les premières choses que vous ressentirez en commençant cette grande aventure sous-marine.

Samah Al Baiti est monitrice de plongée au Dive Point Djeddah, et aime beaucoup faire découvrir aux visiteurs venant du monde entier les magnifiques sites naturels et préservés de Djeddah.

"Nous bénéficions vraiment de conditions exceptionnelles pour la plongée. Nous avons une faune et une flore sous-marine extraordinaires. Vous devez vraiment voir ça par vous-même", explique Samah.

Samah Al Baiti et Jane Witherspoon Euronews

Les récifs coralliens de la mer Rouge offrent un habitat naturel étonnant pour la vie sous-marine, avec 1200 espèces de poissons et 300 types de coraux différents. Ces fonds marins comptent environ 20% de poissons uniques et rares, comme le poisson le plus rapide du monde : le marlin noir.

Les amateurs de plongée peuvent également s'attendre à voir des poissons-lions, des barracudas, des raies pastenagues, des tortues et des poulpes dans ces eaux profondes et turquoise.

Dans les profondeurs de la mer Rouge, il y a aussi d'autres curiosités à découvrir. Les nombreuses épaves qui se trouvent au large des 1800 km de côtes attirent les passionnés de plongée.

C'est ici que vous pourrez découvrir l'épave du M.V. Glaros, le navire connu sous le nom de Chicken Wreck, qui a coulé en 1976 avec une cargaison de poulet congelé. Il gît aujourd’hui à 20 mètres de profondeur. C'est un lieu de prédilection pour les plongeurs de passage.

La mer Rouge compte environ 20 % de poissons uniques et rares Euronews

Avec des eaux dont la température oscille entre 25 et 35 degrés et des prix pour une plongée entre 80 et 130 euros, Djeddah continue d'attirer les plongeurs du monde entier.