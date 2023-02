Ses instruments de musiques, ses costumes extravagants et androgynes, ses lettres et même des documents exclusifs sur son processus de création. Les archives de David Bowie ont été acquises par le musée Victoria et Albert de Londres.

"Nous sommes ravis d'annoncer que les archives exceptionnelles de la légende David Bowie arrivent au V&A"

Plus de 80 000 pièces qui seront exposés dans un futur centre d’étude des arts vivants dans l’est londonien. Un hommage à celui qui fut l’un des plus grands caméléons de l’histoire de la pop, décédé d’un cancer en 2016, à l’âge de 69 ans.