Un nouveau roman de James Bond pour célébrer le couronnement du roi Charles

L'aventure de James Bond "Au service secret de Sa Majesté" fera bientôt faire l'objet d'un remake.

Ian Fleming Publications a en effet demandé à Charlie Higson, auteur de la série de romans "La Jeunesse de James Bond", d'écrire une nouvelle aventure de l'agent secret le plus connu au monde pour célébrer le couronnement du roi Charles. Le titre choisi en anglais, "On His Majesty’s Secret Service", fait référence au dixième roman de Ian Fleming, "On Her Majesty’s Secret Service", publié à l'origine en 1963 et qui fête cette année son 60e anniversaire.

Selon le magazine américain Variety, la nouvelle histoire de 007 ramène Bond à l'époque actuelle.

Le pitch est le suivant : Nous sommes le 4 mai, deux jours avant le couronnement du roi Charles III. Bond est envoyé pour contrecarrer une tentative de perturbation du couronnement par le riche et autoproclamé Athelstan du Wessex, qui a lui-même pour mission mortelle de donner une leçon au Royaume-Uni. Bond doit démanteler ses plans sournois et vaincre l'équipe de mercenaires qu'il a engagée.

Le livre "On His Majesty’s Secret Service" sera publié le 4 mai, avant le couronnement du 6 mai. Tous les droits d'auteur provenant de la vente du livre soutiendront le travail du National Literacy Trust, une organisation caritative britannique indépendante qui travaille avec les écoles pour donner aux enfants défavorisés les compétences en lecture et en écriture qui leur permettront de réussir dans la vie.

Charlie Higson a écrit cinq romans de la série "La Jeunesse de James Bond", des romans d'espionnage pour jeunes adultes dans lesquels Bond est un adolescent qui fréquente l'école d'Eton dans les années 1930.

L'auteur a déclaré : "Lorsque Ian Fleming Publications m'a proposé d'écrire une histoire de Bond pour adultes il y a un peu plus d'un mois, j'étais ravi - jusqu'à ce que je réalise qu'elle devait être prête pour le couronnement en mai. J'ai compris que l'écrire et la terminer dans un laps de temps aussi court allait être aussi tendu et palpitant que n'importe quelle mission de Bond. Même si, bien sûr, personne ne me tirerait dessus".

Corinne Turner, directrice générale de Ian Fleming Publications, a déclaré : "Le couronnement du roi Charles III est un événement capital pour le pays. Nous nous sommes demandé comment nous pourrions le célébrer, et la réponse nous a semblé évidente. Le livre "On Her Majesty’s Secret Service" de Ian Fleming a été publié pour la première fois le 1er avril 1963. Quelle meilleure façon, 60 ans plus tard, de marquer ce nouveau chapitre de l'histoire qu'avec une toute nouvelle histoire : "On His Majesty’s Secret Service" ? Nous avons fait part de nos réflexions à Charlie, et il a été ravi de relever le défi d'écrire une aventure de Bond à temps pour la publication en mai."