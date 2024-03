Après des années de rumeurs autour du successeur de Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent secret britannique, Aaron Taylor-Johnson aurait été choisi pour incarner le prochain 007.

PUBLICITÉ

L'identité du prochain agent 007 est toujours un secret bien gardé jusqu'à la révélation officielle. Cependant, le prochain James Bond serait sur le point d'être annoncé.

Aaron Taylor-Johnson, la star de Kick-Ass, Avengers : Age Of Ultron, Nocturnal Animals et Bullet Train, serait le septième acteur à incarner le célèbre agent secret britannique.

L'acteur aurait été pressenti pour le rôle par les producteurs de James Bond, Barbara Broccoli and Michael J Wilson, depuis une audition passée en 2022.

S'il n'a pas encore accepté officiellement la proposition, une source a récemment déclaré au Sun que "le rôle est pour lui, s'il l'accepte" et que l'offre officielle "est sur la table et [les producteurs] attendent une réponse".

L'acteur britannique a été interrogé par le magazine Numero la semaine dernière sur les rumeurs le concernant. Il a répondu : "Je suis flatté que les gens me voient dans ce rôle. Je le prends comme un grand compliment".

Aaron Taylor-Johnson assiste à la présentation de la collection femme automne-hiver 2024-25 de Giorgio Armani à Milan, le 25 février 2024. AP Photo/Luca Bruno

En ce qui nous concerne, il est indéniable que Taylor-Johnson est un acteur doué et polyvalent, tout à fait capable de succéder à Daniel Craig, qui a rangé son Walter PPK et raccroché le smoking après la sortie de No Time To Die en 2021.

Bien sûr, jusqu'à ce qu'une déclaration officielle soit publiée par Eon Productions, qui produit les films de Bond, la prudence est de mise.

La productrice de 007, Barbara Broccoli, a déclaré à plusieurs reprises qu'ils "n'ont même pas commencé" le processus d'élaboration du prochain film de James Bond.

Aaron Taylor-Johnson Vianney Le Caer/Invision/AP

Les rumeurs précédentes faisaient état de candidats tels qu'Henry Cavill, Richard Madden, James Norton, Regé Jean-Page, Idris Elba ou encore Cillian Murphy, récompensé à la dernière cérémonie des Oscars.

Idris Elba a déclaré que les commentaires "dégoûtants" sur sa couleur de peau l'avaient découragé. Quant à Cillian Murphy, si sa prestation dans Oppenheimer de Christopher Nolan a été saluée par les critiques, beaucoup le voient plus dans un rôle de méchant. Eon a l'habitude de s'emparer des récents lauréats des Oscars pour leur confier des rôles d'antagonistes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Rami Malek après Bohemian Rhapsody.

Aaron Taylor-Johnson, s'il est confirmé dans le rôle, aura la lourde tâche de succéder à Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007.