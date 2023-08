Plusieurs artistes espagnols portent sur scène une "révolution" pour la liberté des femmes face aux attaques sexistes constantes et à la censure.

"Personne ne peut nous enlever la dignité de notre nudité, la dignité de notre fragilité, de notre force", a déclaré Eva Amaral avant de retirer une partie de sa robe, laissant ses seins à l'air.

Sa prestation au Sonorama Ribera 2023 a marqué la célébration des 25 ans de sa carrière musicale dans la ville d'Aranda de Duero, à Burgos, et a enthousiasmé le public avec des chansons de son nouvel album et des airs légendaires de sa carrière.

Ce fut "l'un des plus beaux moments de l'histoire du groupe", a déclaré l'artiste espagnole, en partie à cause de ce geste qui a une fois de plus ravivé la question du machisme présent dans de nombreuses sphères de la société.

"Parce que nous sommes trop nombreux et qu'ils ne pourront pas nous transmettre la vie dont nous voulons hériter, où je n'ai pas peur de dire ce que je pense", a-t-elle poursuivi en récitant les paroles de l'une de ses chansons les plus connues : Revolución" ("Pájaros en la cabeza", 2005 - " Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso ").

Aujourd'hui encore, le corps des femmes met les gens mal à l'aise. Il est censuré et réduit à l'état d'objet, c'est pourquoi de nombreux artistes choisissent de l'utiliser comme arme de protestation.

La chanteuse Rocío Saiz est engagée dans cette lutte depuis plus de dix ans et en a "assez de recevoir des menaces et des insultes" sur les réseaux sociaux.

"Il y a un problème très grave dans cette société", déplore Rocío Saiz, "ils en ont toujours voulu à ce que nous faisons. Le fait que nous ayons un emploi, que nous pensions par nous-mêmes, que nous votions ? Et maintenant, cela les dérange que nous fassions ce que nous voulons sur scène".

"Ils ne nous laissent pas être, ils veulent nous contrôler", a ajouté l'artiste.

Pour Rocío, pour Rigoberta...

En plus d'être une revendication féministe, la performance seins nus d'Amaral était un acte de solidarité avec ses collègues artistes Rocío Saiz, Rigoberta Bandini et Zahara, à un moment où ces artistes sont sous les feux de la rampe.

"C'est pour Rocío, pour Rigoberta, pour Zahara, pour Miren, pour Bebe, pour nous tous", a déclaré Eva Amaral avant de retirer le haut de sa robe.

"Depuis une position privilégiée qui n'a besoin d'aucune forme de marketing, Amaral a sympathisé avec les compañeras qui se battent en bas de l'échelle", se réjouit Rocío Saiz, consciente du risque que courent les artistes en raison de leur militantisme. Elle dit que cela lui a même valu l'hostilité de certains membres de sa famille.

Son concert lors des festivités de la LGTBI Pride à Murcie a été censuré. Lorsqu'elle a enlevé son tee-shirt, dévoilant sa poitrine - ce qu'elle fait depuis dix ans maintenant - la police a interrompu la représentation et l'a obligée à se rhabiller.

Mais la pire des censures, selon elle, est celle que l'on ne voit pas.

"De nombreuses collègues féminines ont pris position et ont été pénalisées. Votre nom est sur la liste et vous êtes directement écartée".

Quant à Rigoberta Bandini, elle a l'habitude de montrer ses seins sur scène lorsqu'elle interprète la chanson "Ay mamá" - sa participation au Benidorm Fest 2022. Il s'agit d'un plaidoyer féministe clair qui rend hommage à la maternité et à l'allaitement, et même si elle n'a pas réussi à l'emmener à l'Eurovision, la chanson est devenue un succès.

Les paroles de la chanson sont les suivantes : "Je ne sais pas pourquoi nos seins sont si effrayants. Sans eux, il n'y aurait pas d'humanité et il n'y aurait pas de beauté". (" No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas / Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza... ")

Le temps lui a donné raison, comme en témoigne la vague de critiques et de commentaires sexistes que subissent les artistes chaque fois qu'ils montrent leur corps.

La chanteuse Zahara a été critiquée par un secteur conservateur de la société pour la pochette de son album "Puta" (2021), sur laquelle elle apparaît habillée en Vierge Marie. Elle a été accusée d'offense religieuse et l'affiche de son concert à Tolède a été censurée à la suite d'une pétition du parti d'extrême droite, Vox.

Pourtant, son image est une dénonciation "de la façon dont on attend de nous que nous soyons parfaites, de la pression que nous ressentons pour être mères, de la façon dont on attend de nous que nous soyons des saintes, et de chaque fois que nous avons été traitées de putes", a expliqué Zahara lors de sa performance.

Le corps comme arme politique

La vidéo d'Eva Amaral, qui a été partagée et commentée un nombre incalculable de fois, a relancé le débat sur la nécessité, au XXIe siècle, d'un féminisme qui se montre et qui agit.

Certaines réactions expliquent pourquoi.

Bien qu'elle ait été applaudie par des personnalités sociales et politiques espagnoles telles que la ministre de l'égalité Irene Montero et la vice-présidente du gouvernement et ministre de l'emploi, Yolanda Díaz, l'émission d'Eva Amaral a également suscité la controverse, des centaines de commentaires sexistes ayant inondé les réseaux sociaux.

Rocío Saiz constate une involution radicale des droits des minorités en Espagne et une haine croissante à l'égard des femmes, des personnes victimes de racisme, des personnes qui remettent en cause les normes hétéronormatives et des immigrés...

"Je pense que les hommes du XXIe siècle ont peur de perdre leurs privilèges, que les femmes quittent le foyer, que certains comportements ne soient plus autorisés", déclare la chanteuse et activiste. C'est pourquoi "leur réponse est la violence et la peur".

Pour Rocío Saiz, il s'agit d'une "lutte idéologique du patriarcat", qui doit être menée avec les armes suivantes : le corps, les mots, les livres, les idées et l'éducation.

"Quiconque pense que le message est que quelqu'un enlève sa chemise et montre ses seins n'a rien compris", dit-elle, "ce que nous essayons de dire, c'est que nous n'avons pas le droit d'être maîtresses de notre corps".

"Je fais ce que je veux de mon corps parce que les hommes font ce qu'ils veulent de leur corps", conclut-elle.