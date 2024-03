Glastonbury 2024 : une programmation historique, les femmes à l'honneur

Dua Lipa, Coldplay et SZA seront à l'affiche de Glastonbury cette année, dans l'une des meilleures programmations du festival depuis des années.

Le choix des têtes d'affiche de l'année dernière - Arctic Monkeys, Guns 'N' Roses et Elton John - avait suscité la controverse, la co-organisatrice du plus grand festival du Royaume-Uni, Emily Eavis, étant accusée de ne pas inviter suffisamment d'artistes féminins. Cette année, non seulement l'équilibre s'est rétabli, mais des chanteuses de grande classe ont été invitées.

La célèbre chanteuse pop Dua Lipa, la sensation R&B SZA et le groupe britannique Coldplay seront les têtes d'affiche de l'emblématique Pyramid Stage cet été. Shania Twain, quant à elle, se produira dans le très convoité "créneau des légendes".

C'est la première fois que deux des trois têtes d'affiche seront des femmes.

Dua Lipa - photographiée lors des BRIT Awards 2024 en mars dernier Alberto Pezzali/Invision/AP

Dua Lipa fera ses débuts sur la scène Pyramid, alors que des détails sur son nouvel album - le premier depuis quatre ans - ont été révélés récemment.

La chanteuse sortira son troisième album, "Radical Optimism", le 3 mai prochain. Dua Lipa raconte avoir été inspirée par "la crudité, l'honnêteté, la confiance et la liberté de la Britpop des années 90" dans sa ville natale de Londres.

SZA accepte le prix de la meilleure chanson R&B pour "Snooze" lors de la 66ème édition des Grammy Awards en février. Chris Pizzello/Invision/AP

Ce sera également la première apparition à Glastonbury de SZA , qui est "probablement l'artiste hip-hop/ R&B la plus en vue de la planète", selon les organisateurs.

Quant à Coldplay, ils deviendront le premier groupe à être en tête d'affiche cinq fois, après avoir déjà participé en 2002, 2005, 2011 et 2016.

Après l'annonce de sa participation à l'édition 2024 du festival, Shania Twain, cinq fois récompensée aux Grammy Awards, a partagé une vidéo sur Instagram, expliquant qu'elle préparait ses bottes de pluie, son imperméable et son chapeau de cow-boy.

Shania Twain au gala avant la cérémonie des Grammy Awards en février Richard Shotwell/Invision/AP

"Je me sens si honorée et si enthousiaste à l'idée de participer à cet événement ! Je pense déjà à ce que je vais porter... Entrons dans l'histoire cet été avec cette ultime performance de rêve", déclare-t-elle.

Shania Twain suit les traces des légendes du festival Diana Ross, Dolly Parton et Kylie Minogue - et sa performance sera certainement l'un des moments forts de l'édition de cette année.

Quels sont les autres artistes qui se rendront à Glastonbury ?

L'affiche est remplie d'excellentes artistes féminines, ce qui prouve que le message est bien passé auprès des organisateurs du festival.

Vous pourrez profiter des performances de Little Simz, Jessie Ware, l'inégalable PJ Harvey, la légendaire Cyndi Lauper et les toujours brillantes Janelle Monáe, Corinne Bailey Rae et Arlo Parks.

Parmi les autres têtes d'affiche de cette année figurent LCD Soundsystem, Michael Kiwanuka, The National, Justice, Danny Brown, Black Pumas, Nitin Sawhney, Fontaines DC, The Breeders, Bonobo, Kneecap...

Vérifiez par vous-même, la liste est impressionnante :

En annonçant la programmation, Emily Eavis a déclaré qu'il y aurait "encore plus de choses à venir dans les semaines à venir".

Si l'on considère que le festival a la réputation d'ajouter des talents surprises de premier plan et des prestations secrètes, les participants auront sans doute l'embarras du choix cette année.

Malheureusement, et comme c'est toujours le cas avec Glastonbury, les billets pour l'édition 2024 sont déjà tous vendus.

Ils se sont arrachés en moins d'une heure lors de leur mise en vente en novembre, avant même que les noms des participants ne soient révélés. Une revente des billets annulés est prévue pour le mois d'avril, mais il faudra être rapide. L'année dernière, les billets en revente pour Glastonbury ont été vendus en seulement six minutes...

Les festivals britanniques traversent une mauvaise passe

Alors que l'affiche de Glastonbury fait les gros titres aujourd'hui, il convient de mentionner que 21 festivals britanniques ont été annulés ou reportés, et que 100 sont en danger permanent si aucune mesure n'est prise.

Comme le rapporte l'Association des festivals indépendants (AIF) : "Le nombre d'annulations de festivals cette année devrait dépasser de loin celui de 2023, où un total de 36 festivals avaient été annulés".

Leur déclaration se poursuit : "Sans intervention, le Royaume-Uni pourrait voir disparaître plus de 100 festivals en 2024 en raison de l'augmentation des coûts. N'ayant pas eu une seule saison stable depuis la pandémie pour se rétablir, les festivals du pays sont plus que jamais soumis à des pressions financières".

Au début de l'année, l'AIF a lancé une campagne - "5 % pour les festivals" - visant à réduire la TVA sur les billets d'entrée aux festivals, ce qui éviterait à de nombreux promoteurs d'événements de mettre la clé sous la porte.

Le PDG de l'AIF, John Rostron, a déclaré dans un communiqué de presse : "C'est avec une grande inquiétude que nous tirons une nouvelle fois la sonnette d'alarme auprès du gouvernement. Les festivals britanniques disparaissent à un rythme inquiétant et nous assistons, en tant que nation, à l'érosion de l'un des secteurs les plus prospères et les plus uniques de notre industrie culturelle".

Il poursuit : "Nous avons fait des recherches : une réduction de la TVA à 5 % sur les billets de festival au cours des trois prochaines années serait une mesure prudente, ciblée et temporaire qui sauverait presque toutes les entreprises de festival qui risquent de disparaître cette année et beaucoup d'autres dans les années à venir. Nous avons besoin de cette intervention maintenant".

Glastonbury aura lieu du 26 au 30 juin à Worthy Farm, à Pilton, dans le Somerset.