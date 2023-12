"Maman, j'ai raté l'avion !" : 33 ans après, des retrouvailles émouvantes à Hollywood

L'ancien enfant star du cinéma Macaulay Culkin a reçu les hommages de Catherine O'Hara, sa mère à l'écran, 33 ans après la sortie du film emblématique "Maman, j'ai raté l'avion !"

C'est avec beaucoup d'émotion que Macaulay Culkin a retrouvé Catherine O'Hara lors de la cérémonie d'inauguration de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.

L'ancien enfant star de 'Home Alone' ('Maman, j'ai raté l'avion !') et de sa suite a été honoré par celle qui jouait sa mère dans ces deux films des années 1990.

Dans un discours émouvant, Catherine O'Hara a rappelé qu'elle avait vu l'acteur devenir une grande star mondiale alors qu'il n'avait que 10 ans.

"Home Alone était, est, et sera toujours un classique du cinéma mondial", déclare-t-elle. "Et si les familles du monde entier ne peuvent pas laisser passer une année sans regarder et aimer Home Alone ensemble, c'est grâce à Macaulay Culkin".

'Home Alone' a connu un énorme succès au box-office lors de sa sortie en 1990, rapportant 476,7 millions de dollars (environ 437 millions d'euros). Macaulay Culkin et Catherine O'Hara sont revenus pour la suite, 'Home Alone 2' ('Maman, j'ai encore raté l'avion !'), qui se déroule à New York, en 1992. Depuis, ces deux films sont devenus des incontournables de Noël pour beaucoup de téléspectateurs.

"Oui, il disposait d'un excellent scénario et d'un merveilleux réalisateur", ajoute l'actrice, "Mais c'est la performance parfaite de Macaulay dans le rôle de Kevin McCallister qui a rendu l'histoire de ce petit garçon embarqué dans une aventure extraordinaire si mémorable".

S'adressant à Macaulay Culkin, elle a déclaré : "Je sais que vous tu as travaillé très dur, je le sais, mais en te regardant on avait l'impression que le métier d'acteur était la chose la plus naturelle au monde. C'était vraiment comme si nous avions tendu une embuscade à ce vrai petit garçon nommé Kevin pour faire un film et qu'il s'y était prêté avec plaisir."

Steve Nissen, Macaulay Culkin, Catherine O'Hara et Natasha Lyonne lors de la cérémonie d'inauguration de l'étoile de Macaulay Caulkin, au Hollywood Walk of Fame Anna Webber/Variety via Getty Images

Elle poursuit : "Je crois qu'il faut posséder une certaine qualité, un don, que ce cher John Hughes a manifestement reconnu en toi, Macaulay, tonsens de l'humour. C'est un signe d'intelligence chez un enfant et une clé pour survivre à la vie à tout âge. D'après moi, tu as apporté ce sens de l'humour à la fois doux et moqueur, mais si naturel, à tout ce que tu as choisi de faire depuis Home Alone".

Les deux acteurs se sont ensuite embrassés, Macaulay Culkin essuyant ses larmes et Catherine O'Hara le remerciant d'avoir invité à la cérémonie "ta fausse mère qui t'a laissé seul à la maison non pas une fois mais deux fois".

Natasha Lyonne, qui a joué aux côtés de Macaulay Culkin dans "Party Monster" en 2003, a également pris la parole lors de la cérémonie. "Mac, je suis si fière de toi", a-t-elle déclaré.

"Je me souviens de notre première rencontre, dans un bar du Lower East Side. C'était en bas d'un escalier, dans un endroit quelconque, sans nom et sans intérêt. Nous étions sur le point de commencer le tournage d'un film policier sur les meurtres de Michael Alig dans le New York mal famé des années 90. Tu jouais Michael Alig, je jouais Brooke, quelqu'un de ton cercle intime. Nous nous sommes croisés et je me souviens avoir pensé : "C'est mon ami". Et c'était le cas".

Parmi les autres participants figuraient la compagne de Macaulay Culkin, Brenda Song, et leurs deux enfants, ses frères et sœurs Rory et Quinn, son partenaire dans "Party Monster", Seth Green, et sa filleule Paris Jackson.