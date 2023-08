Les flops du box-office en 2023 : quelles leçons Hollywood peut-il en tirer ?

Quelles leçons peut-on tirer d'une saison estivale désastreuse ?

Hollywood n'est pas au mieux de sa forme en ce moment.

Les grèves des scénaristes et des acteurs battent toujours leur plein et rien n'indique qu'une solution sera trouvée avant le début de la saison des festivals d'automne. C'est un problème non seulement pour les festivals, mais aussi pour les sociétés de production qui cherchent à promouvoir leurs films et à lancer d'éventuelles campagnes de récompenses. Au-delà des festivals, si les grèves persistent, le calendrier de sortie des films pour 2024 devra également être modifié.

Et puis il y a le fait que 2023 a été, jusqu'à présent, un cimetière de blockbusters.

"Barbie" et "Oppenheimer" mis à part, presque tous les films à grand spectacle ont enregistré des résultats médiocres, surtout sur le plan critique, et certainement au box-office. De "Ant-Man et la guêpe" à "Indiana Jones et le cadran du destin", de "Flash" à "Fast X" ou "Mission : Impossible - Dead Reckoning Part One", de nombreux films ont eu du mal à être rentables.

C'est une préoccupation majeure pour Hollywood, car beaucoup espéraient que 2023 serait la première année post-pandémie avec un retour aux chiffres habituels. Or, les chiffres ne sont tout simplement pas au rendez-vous.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les grandes productions ont échoué cette année et les leçons qu'Hollywood doit tirer pour éviter que le fiasco des superproductions de l'été 2023 ne se reproduise dans les années à venir.

Attention aux budgets, surtout après une pandémie

Fast X Universal Pictures

L'un des dénominateurs communs des flops de cette année est que les films étaient dotés de budgets colossaux.

"Indiana Jones et le cadran du destin" a bénéficié d'un budget estimé à 295 millions de dollars (270 millions d'euros), tandis que "Mission : Impossible - Dead Reckoning Part One" s'approchait également de la barre des 300 millions de dollars. "Fast X", le dernier volet de la série apparemment sans fin, a coûté la somme astronomique de 340 millions de dollars (312 millions d'euros), ce qui en fait le huitième film le plus cher de tous les temps, derrière "Star Wars : The Force Awakens", plusieurs films d'Avengers et "Avatar : The Way of Water".

Pour mettre ce chiffre de "Fast X" en perspective, on aurait pu faire deux fois "Mad Max : Fury Road" ou produire "Frozen" et "Frozen II" avec cette somme, et il restait encore de la monnaie.

Cela fait réfléchir, surtout si l'on considère la piètre qualité de "Fast X"...

Lorsque l'on admet qu'un blockbuster doit rapporter plus du double de son budget de production pour être considéré comme un succès commercial (sans compter les dépenses supplémentaires liées à la commercialisation des films), l'objectif de rentabilité des films en salles devient plus difficile à atteindre.

Les titres 2023 susmentionnés ont échoué à cet égard. "Indiana Jones et le cadran du destin" et "Mission : Impossible - Dead Reckoning Part One " semblaient être des succès garantis, mais ils pourraient perdre plus de 100 millions de dollars chacun. Quant à "Shazam ! Fury of the Gods", il a perdu environ 150 millions de dollars, et "The Flash" a terminé son exploitation en salles avec 268 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget initialement annoncé de 220 millions de dollars (mais apparemment plus proche de 300 millions de dollars) et une campagne de marketing de 150 millions de dollars.

Cela signifie que les pertes du film pourraient dépasser les 200 millions de dollars.

Cela montre que plus les budgets sont importants, plus les problèmes le sont aussi. Surtout dans un contexte post-pandémie, les habitudes du public ayant radicalement changé depuis le COVID-19.

Bien que la reprise soit en cours, comme l'a prouvé "Barbenheimer", il n'y a pas encore eu cette ruée vers les multiplexes que beaucoup espéraient.

De plus, le raccourcissement des fenêtres d'exploitation des salles n'a rien arrangé. Depuis la pandémie, les films sont diffusés plus rapidement sur les services de streaming, et ce raccourcissement de l'intervalle entre la sortie en salle et la disponibilité en streaming non seulement diminue le potentiel de recettes pour le grand écran, mais semble avoir habitué le public à attendre la sortie du film pour le regarder à la maison. D'autant plus s'il s'agit d'un film pour lequel ils ne sont pas tout à fait convaincus.

"Barbie" et "Oppenheimer" sont des exceptions à la règle, simplement parce qu'ils ont été a) commercialisés avec succès et b) vendus comme un événement incontournable, surtout si vous vouliez faire partie de la conversation culturelle sur Barbenheimer et ne pas être dévoré vivant par le FOMO.

S'il n'y a pas cette motivation, pourquoi payer une place de cinéma ? La crise du coût de la vie a réduit le revenu disponible pour aller au cinéma, et les gens doivent choisir avec plus de soin ce qu'ils regardent sur le grand écran, surtout avec l'inflation et les augmentations de prix.

Une soirée en famille au cinéma coûte aujourd'hui très cher - et de façon alarmante si l'on regarde en 3D, en IMAX ou si l'on ajoute le coût des en-cas.

Si les conditions économiques mondiales s'améliorent, le paysage pourrait changer en faveur des cinémas. Mais pour l'instant, dépenser pour aller voir plusieurs films par mois semble une tâche ardue si l'on considère des priorités plus urgentes (et déprimantes) comme les factures et les frigos remplis.

L'épuisement des franchises et le problème de Disney

Mission Impossible - Dead Reckoning Part One Paramount Pictures

Qu'il s'agisse de Marvel et de son Cinematic Universe (MCU) ou de DC et de ses rendements toujours décroissants, les univers étendus et les franchises établies deviennent lassants.

Il est impossible de suivre toutes les histoires si l'on n'a pas regardé tous les épisodes précédents sur le grand et le petit écran. C'est particulièrement vrai avec l'omniprésence des intrigues multiverselles qui peuplent la plupart des films MCU / DC à l'heure actuelle. Cette forme d'investissement signifie qu'à moins d'être prêt à y consacrer du temps et de l'énergie, vous cessez de vous intéresser à un feuilleton en cours dans lequel vous étiez peut-être investi auparavant, mais qui vous semble désormais une corvée.

Les films de super-héros sont particulièrement coupables à cet égard, et il semble qu'aucun d'entre eux ne puisse aujourd'hui se contenter d'une structure traditionnelle et autonome (début-milieu-fin) sans ajouter d'autres éléments ou des suites irritantes.

Ajoutez à cela la baisse de qualité qui a suivi Avengers: Endgame pour le MCU et un plan de jeu désordonné pour DC - en plus de la simple quantité de contenu à traiter - les studios se retrouvent dans une impasse lorsqu'il s'agit de maintenir la fidélité de leur public.

Super-héros mis à part, qui a le temps aujourd'hui de regarder Vin Diesel montrer à quel point il a le registre d'acteur d'un prunier en deuil ? La franchise Fast & Furious est bâclée, répétitive et coupable de retconniser les morts, ce qui signifie que rien n'a d'importance et que les enjeux émotionnels sont désormais inexistants.

"Mission : Impossible - Dead Reckoning" a également prouvé que la franchise M:I montre des signes d'épuisement - ce qui est dommage étant donné qu'elle était à contre-courant de la tendance de la franchise et qu'elle allait de mieux en mieux jusqu'en 2023. Certes, l'argument selon lequel il faut attendre la deuxième partie pour avoir une vue d'ensemble tient la route, mais lorsque la première partie est aussi confuse et gonflée (en plus d'offrir des dialogues clichés et un antagoniste au sphincter d'IA risible), le public voudra-t-il même débourser le prix d'un billet pour la suite ?

Par ailleurs, alors qu'il n'était pas surprenant que "Transformers : Rise of the Beasts" n'ait pas suscité beaucoup d'appétit, I"ndiana Jones et le cadran du destin" a été beaucoup plus déconcertant. L'écart entre les deux films ("Indiana Jones et le Royaume du crâne de crista_l"_est sorti en 2008 et a été considéré comme le pire de la série) pourrait être une explication, mais la vérité est qu'il n'était tout simplement pas assez bon. Malgré les efforts de Harrison Ford, le film est une nouvelle preuve que certaines propriétés intellectuelles devraient pouvoir se reposer sur leurs lauriers sans être vidées de leur substance.

En parlant de cela, nous en venons à la Maison de la Souris et à sa campagne permanente de remake de ses classiques en live-action.

La Petite Sirène (2023) Disney

Ce n'était pas une bonne idée quand ils ont commencé en 2010 avec "Alice au pays des merveilles", et ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui. Malheureusement, l'horrible adaptation du classique par Tim Burton a été un succès d'un milliard de dollars au box-office à l'époque, ce qui a incité Disney à passer en revue l'ensemble de son catalogue sans trop d'attention ni de réflexion - avec seulement des signes de dollars dans les yeux et "Refaites tout" sur les lèvres.

Cette régurgitation laborieuse était logique pour eux : un effort minimal, puisqu'il n'est pas nécessaire d'inventer des histoires ou des personnages originaux, et des récompenses maximales, puisque l'exploitation de la nostalgie semblait fonctionner. Jusqu'à un certain point.

"La Belle et la Bête", "Dumbo", "Le Roi Lion", "Mulan", "Pinocchio" - tous sortis comme des horloges, et tous totalement dérivés des originaux.

Cette année, "La Petite Sirène" était un autre remake sans inspiration (et très laid) qui a amené tout le monde à se poser la même question après chaque remake de Disney en prise de vue réelle : pourquoi perdre mon temps avec ces remaniements conçus par des comités dans le seul but d'épuiser la propriété intellectuelle, alors que je pourrais regarder l'original, qui est bien meilleur ?

Et ce n'est pas fini, puisque le prochain remake de "Blanche-Neige et les sept nains" fera son apparition sur les grands écrans l'année prochaine - et aujourd'hui, la lassitude entourant ces relectures s'est transformée en dédain pur et simple à travers une controverse sur les médias sociaux.

Des interviews de Rachel Zegler, qui incarne la nouvelle Blanche-Neige, ont suscité la fureur. Rachel Zegler, d'origine colombienne, a fait l'objet d'un trolling raciste (tout comme Halle Bailey lorsqu'elle a joué dans "La Petite Sirène") et ses commentaires sur la lutte contre le patriarcat dans cette nouvelle version n'ont, comme on pouvait s'y attendre, pas été bien accueillis. Il y a également eu le débat sur les sept nains, qui ont été retirés du titre et sont désormais présentés comme sept "créatures magiques".

La réaction contre "Blanche-Neige" est laide, mais elle confirme que les tactiques utilisées par Disney (inversion des genres, casting daltonien, initiatives faussement progressistes, complaisance pour les conversations actuelles que les détracteurs qualifient de "woke baiting"...) sont sans surprise et manifestement peu enclines à prendre des risques. Ils utilisent les mêmes vieilles méthodes pour ne s'éloigner que superficiellement de l'original - ce qui, à son tour, ternit les héritages, agace la base de fans et trahit un manque d'idées vraiment originales.

La leçon qu'Hollywood doit retenir est que tout n'a pas besoin d'un univers cinématographique. Ils ont eu du sens pendant un certain temps et ont fonctionné grâce à une bonne planification ; aujourd'hui, le public fait une overdose, et ces films interconnectés ne ressemblent plus qu'à l'œuvre de producteurs avides d'argent et de studios en pilotage automatique qui essaient de vous faire perdre votre argent bien mérité. Disney, en particulier, doit maintenant comprendre que s'appuyer sur des noms et des franchises préexistants pour produire des copies sans âme de meilleurs films ne rime plus avec succès.

Le public est maintenant bien informé et il en a clairement assez.

Malheureusement, nous avons dépassé le point de non-retour, puisque nous aurons droit l'année prochaine à une double suite de "Blanche-Neige" et du "Roi Lion", à "Moana" de Thomas Kail, à "Bambi "de Sarah Polley, ainsi qu'à une multitude d'autres remakes. Il se murmure même que Disney n'a absolument rien appris de l'échec de "La Petite Sirène" et qu'il annoncera un deuxième film en prises de vues réelles.

La bêtise n'est même pas un début de réponse.

La leçon à tirer de Barbenheimer

Barbie Warner Bros. Pictures

Y a-t-il une bonne nouvelle dans tout cela ?

Oui : Barbenheimer, qui a pulvérisé toutes les attentes au box-office.

"Barbie", de Greta Gerwig, a apporté un vent de fraîcheur en portant un regard féministe sur le jouet populaire. Le film atteint 1,18 milliard de dollars dans le monde (pour un budget de 145 millions de dollars et un budget marketing encore plus important de 150 millions de dollars) et est en passe de devenir le film le plus rentable de l'année 2023.

"Oppenheimer" a également connu un succès retentissant, rapportant plus de 722 millions de dollars dans le monde pour un budget de production de 100 millions de dollars. Pas mal pour un psychodrame de plus de 3 heures sur l'invention de la bombe atomique qui n'est pas exactement un divertissement d'évasion au sens traditionnel du terme. Il ne fait aucun doute que le film a montré que le public s'éloigne des superproductions insipides.

Greta Gerwig et Christopher Nolan ont tous deux donné aux spectateurs une raison de dépenser leur argent, principalement parce que leurs films les traitent comme des êtres intelligents qui devraient être récompensés par des expériences significatives dans les salles de cinéma. Ce que beaucoup de superproductions ne parviennent pas à faire.

Oui, il y aura toujours de la place pour les films d'évasion "chewing-gum pour le cerveau", mais si la saison 2023 des blockbusters nous a appris quelque chose, c'est que le public est avide de films originaux et de nouvelles approches, avec de bons scénarios et un manque flagrant d'absurdités en CGI qu'il a déjà vues un nombre incalculable de fois auparavant.

C'est ainsi que l'on se souvient des effets spéciaux de "The Flash", qui ont rendu le dernier acte complètement risible.

Le paysage continue de changer et il reste à voir si Hollywood écoutera le message clair selon lequel le public veut de nouvelles histoires. Cependant, le phénomène Barbenheimer ne peut être ignoré et montre que si Hollywood veut une reprise, des spectateurs et de l'argent dans ses poches, il devra peut-être repenser ses plans à long terme pour dominer le box-office, et accepter quelques exigences simples : payez vos scénaristes ; traitez-les, ainsi que les acteurs, avec respect ; ne pensez pas que le public n'est pas conscient des dangers de l'IA dans la production cinématographique; donnez à votre équipe d'effets spéciaux le temps et l'argent nécessaires pour perfectionner leur art si vous avez l'intention de trop compter sur les images de synthèse ; et, par-dessus tout, accordez aux clients payants suffisamment d'intelligence pour ne pas leur servir toujours les mêmes saletés éculées.

Si ces demandes sont au moins entendues - dans le meilleur des cas, satisfaites - alors peut-être que l'incendie des superproductions de l'été 2023 était nécessaire.